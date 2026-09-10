Hai bất động sản hàng chục triệu USD của Tim Cook

Tim Cook, Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Apple, mua căn nhà tại Palo Alto năm 2010, khoảng một năm trước khi trở thành CEO tập đoàn. Gần một thập kỷ sau, ông có thêm nơi nghỉ dưỡng rộng gần 1.000 m2 tại La Quinta, thuộc khu dân cư khép kín The Madison Club.

Cook chuyển giao vị trí CEO cho John Ternus từ ngày 1/9/2026, sau 15 năm lãnh đạo Apple. Ông tiếp tục tham gia một số hoạt động của tập đoàn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Forbes ước tính tài sản của Cook hiện khoảng 3 tỷ USD, trong đó có hai bất động sản trị giá hàng chục triệu USD tại California.

Apple trình làng bộ đôi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên tại Apple Park, California ngày 9/9 (0h ngày 10/9 giờ Hà Nội). Đây cũng là sự kiện ra mắt iPhone đầu tiên dưới thời CEO John Ternus, sau khi Tim Cook chuyển sang vị trí Chủ tịch HĐQT Apple.

Nhà 200 m2 tại Palo Alto

Năm 2010, Tim Cook mua nhà tại Palo Alto với giá 1,9 triệu USD. Tạp chí Fortune dẫn hồ sơ công khai, mô tả mức giá và quy mô căn nhà tương đối khiêm tốn so với thu nhập, tài sản của một lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon. Trước khi mua bất động sản này, Cook từng thuê nhà trong cùng khu vực.

Căn nhà của Tim Cook tại Palo Alto có quy mô khoảng 200 m2, thiết kế hai tầng với mặt tiền kết hợp gỗ, tường sáng màu và garage bố trí phía trước. Ảnh: Detik

Công trình có 4 phòng ngủ và quy mô gọn so với mặt bằng nhà ở của giới lãnh đạo công nghệ trong khu vực. Căn nhà nằm trong khu dân cư Palo Alto, cách không xa Cupertino - nơi Apple đặt trụ sở. Thay vì khuôn viên lớn với nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, công trình tập trung vào các không gian sinh hoạt cơ bản và khoảng sân nhỏ.

Lựa chọn này từng được nhắc đến như một phần trong quan điểm sử dụng tiền của Cook. Ông cho biết môi trường sống giản dị giúp bản thân nhớ về xuất phát điểm, trong khi tiền bạc không phải động lực cá nhân.

Nội thất sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp gỗ, đá và các mảng tường sáng màu. Ảnh: Detik

Biệt thự 925 m2 hướng núi tại La Quinta

Bất động sản có quy mô lớn hơn nằm tại The Madison Club, La Quinta, phía nam California. Công trình rộng 925 m2, trên khu đất khoảng 3.280 m2. Nhà có 5 phòng ngủ và hệ thống phòng tắm riêng.

Biệt thự nghỉ dưỡng tại La Quinta có thiết kế mở, kết nối không gian trong - ngoài qua hệ cửa kính lớn, kết hợp hồ bơi, bể sục, khu nghỉ và cảnh quan cây xanh bao quanh. Ảnh: Redfin

AppleInsider cho biết giao dịch hoàn tất năm 2018. Dữ liệu trên MLS (Multiple Listing Service) - hệ thống cơ sở dữ liệu niêm yết bất động sản tại Mỹ - ghi giá giao dịch ngôi nhà khoảng 10,1 triệu USD, trong khi hồ sơ công khai thể hiện mức 9,1 triệu USD. Năm 2024, Forbes cũng dẫn mức giá 9,1 triệu USD, song cho biết Tim Cook mua bất động sản vào năm 2019.

Khác căn nhà tại Palo Alto, nơi ở La Quinta tổ chức theo mô hình nghỉ dưỡng. Hệ cửa kính cao sát trần có thể thu gọn tự động, kết nối phòng sinh hoạt với sân ngoài trời. Khoảng sân phía tây mở tầm nhìn về dãy Santa Rosa.

Không gian nội thất sử dụng các tông trắng, be, nâu gỗ và xám, kết hợp bề mặt đá, gỗ cùng hệ cửa kính lớn. Ảnh: Redfin

Bên trong nhà gồm khu bếp (chính và bếp phụ chuyên sơ chế, phục vụ tiệc) cùng phòng làm việc, phòng sinh hoạt gia đình, quầy bar và bàn billiard thiết kế riêng. Việc sử dụng các mảng kính lớn giúp các không gian chính tiếp cận trực tiếp với cảnh quan, thay vì phụ thuộc vào các ô cửa riêng lẻ.

Khu ngoài trời tập trung quanh hồ bơi vô cực, kết hợp bể sục, sàn tắm nắng, quầy bar dưới nước, khu nướng và sân có mái che.

Garage rộng khoảng 164 m2. Ngôi nhà còn được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời trị giá khoảng 86.100 USD.

The Madison Club là khu vực được phát triển trên diện tích đất khoảng 202 ha tại thung lũng Coachella, với khoảng 200 biệt thự bố trí quanh sân golf 18 hố.

Năm 2024, Forbes ước tính bất động sản của Cook tại đây đạt giá trị khoảng 15 triệu USD.

Không gian ngoài trời được tổ chức quanh hồ bơi vô cực, kết hợp khu bàn ăn, ghế nghỉ và các khoảng sân mở hướng tầm nhìn ra dãy núi Santa Rosa. Ảnh: Redfin