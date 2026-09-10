Tỷ phú Canada nguy cơ mất nửa tài sản vì không ký thỏa thuận tiền hôn nhân

Chip Wilson và vợ - bà Shannon "Summer" Wilson - đã nộp đơn ly hôn sau 24 năm chung sống, Bloomberg hôm 6/9 đưa tin. Hai nguồn tin thân cận tiết lộ cặp vợ chồng người Canada không ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Hồ sơ vụ việc được nộp lần đầu lên Tòa án Tối cao British Columbia vào tháng 4 nhưng đã được niêm phong.

Theo các luật sư ly hôn hàng đầu Canada, phần tài sản được gây dựng trong thời gian kết hôn của tỷ phú Wilson có thể sẽ được chia đôi, do hai người không ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Luật sư Lorne MacLean KC, nhà sáng lập hãng luật MacLean Law tại Vancouver, nói với NY Post hôm 7/9 rằng: "Tại British Columbia, giá trị tài sản mà một người có trước khi kết hôn không thuộc diện chia, nhưng phần giá trị tăng thêm được xem là tài sản chung của gia đình và theo nguyên tắc sẽ được chia 50-50".

Trong khi đó, Georgialee Lang, luật sư chuyên về ly hôn và trọng tài tại Vancouver, cho rằng việc không có thỏa thuận tiền hôn nhân có thể ảnh hưởng lớn đến cách tài sản của vợ chồng được phân chia.

"Nếu không có thỏa thuận tiền hôn nhân, người vợ có quyền hưởng 50% tài sản chung của gia đình. Tài sản gia đình được định nghĩa là toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng", Lang nói.

Bà nói thêm: "Tuy nhiên, nếu ông Chip Wilson chứng minh được một số tài sản đã thuộc sở hữu của ông trước khi kết hôn hoặc trước khi hai người bắt đầu chung sống, ông sẽ được giữ lại giá trị của những tài sản đó. Phần giá trị tăng thêm của những tài sản này trong thời gian hai người chung sống sẽ được xem là tài sản chung và chia đều cho hai bên, dựa trên giá trị hiện tại".

Quy định này có thể đặc biệt có lợi cho Wilson, bởi ông thành lập Lululemon - thương hiệu thời trang thể thao cao cấp của Canada - vào năm 1998, bốn năm trước khi kết hôn với bà Shannon. Điều đó có nghĩa giá trị Lululemon mà ông sở hữu trước khi kết hôn có thể được giữ lại, trong khi phần giá trị tăng thêm của tài sản này trong thời kỳ hôn nhân có thể phải chia đều cho hai vợ chồng.

Tỷ phú Chip Wilson và vợ khi còn mặn nồng. Ảnh: Instagram Summer Wilson

Forbes hiện ước tính khối tài sản của Wilson ở mức 4,9 tỷ USD, trong khi Bloomberg định giá tài sản của ông là 6,1 tỷ USD.

Hiện chưa rõ tài sản của vợ chồng Wilson cuối cùng sẽ được phân chia như thế nào. Do hồ sơ vụ ly hôn đã được niêm phong, không thể xác định mỗi bên đang yêu cầu những tài sản nào được xem là tài sản chung, cũng như họ định giá những tài sản đó ở mức bao nhiêu.

Danh mục tài sản của Chip Wilson rất đa dạng, trong đó có khoản đầu tư gần 3 tỷ USD vào Amer Sports - tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Arc’teryx, Salomon và hãng dụng cụ quần vợt Wilson. Ngoài ra, ông còn nắm cổ phần lớn tại Lululemon và đầu tư đáng kể vào bất động sản. Tỷ phú 71 tuổi hiện vẫn là một trong những cổ đông lớn nhất của Lululemon, dù đã rời công ty hơn một thập kỷ.

Các hồ sơ chứng khoán gần đây cho thấy Wilson cùng các pháp nhân gia đình liên quan đang kiểm soát khoảng 8,7% cổ phần Lululemon, với giá trị gần đây được ước tính chưa đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả số cổ phiếu đứng tên bà Shannon và quỹ từ thiện của gia đình, nên không thể xem toàn bộ 8,7% cổ phần là tài sản cá nhân của ông.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng Wilson có sự đan xen đáng kể giữa lợi ích kinh doanh và tài sản gia đình.

Bà Shannon từng là trưởng nhóm thiết kế chính của Lululemon, góp phần tạo ra một số sản phẩm đầu tiên của công ty. Hai vợ chồng cũng là đồng sáng lập House of Wilson, văn phòng quản lý tài sản của gia đình, đồng thời thành lập Quỹ Wilson 5 vào năm 2012.

Cặp vợ chồng có 5 con trai, trong đó có 3 con chung.

Một hồ sơ chứng khoán được công bố vào tháng 9 ghi nhận 1.092.596 cổ phiếu Lululemon, tương đương khoảng 1% cổ phần công ty, thuộc quyền sở hữu hưởng lợi của bà Shannon. Tuy nhiên, trong số này, chỉ 268.984 cổ phiếu hoán đổi do bà trực tiếp nắm giữ, còn 823.612 cổ phiếu do Quỹ Wilson 5 trực tiếp sở hữu.

Với giá cổ phiếu Lululemon gần đây ở mức 100,61 USD, 268.984 cổ phiếu do bà Shannon trực tiếp nắm giữ có giá trị khoảng 27 triệu USD. Nếu tính cả 823.612 cổ phiếu thuộc Quỹ Wilson 5 nhưng được tính vào phần sở hữu hưởng lợi của bà, tổng số cổ phần đứng tên bà theo quy định này có giá trị khoảng 110 triệu USD.

Tỷ phú Chip Wilson cũng sở hữu khối bất động sản đáng kể thông qua văn phòng quản lý tài sản gia đình, trong đó có Low Tide Properties - công ty có danh mục bất động sản tại Vancouver và khu vực Seattle.

Năm 2024, Forbes ước tính giá trị phần bất động sản Wilson sở hữu trong danh mục của Low Tide Properties, cộng với biệt thự tại Vancouver, vào khoảng 500 triệu USD. Riêng căn biệt thự ven biển của ông ở Vancouver được định giá 53 triệu USD cho năm 2026.

Theo luật sư MacLean, việc phân chia tài sản chung có thể chưa phải là khoản tiền duy nhất Wilson phải chi trả sau ly hôn.

"Luật Canada có quy định khá rộng về trợ cấp cho vợ/chồng. Trong các vụ ly hôn của những người có tài sản lớn, tòa thường đưa ra những khoản hỗ trợ đáng kể cho người vợ hoặc chồng, ngay cả trước khi vụ việc được xét xử và kể cả sau khi đã có phán quyết chia tài sản chung", MacLean nói với NY Post.