Trung Quốc chấn động vụ cải thảo nhúng hóa chất gây ung thư

Ngày 22/8, chính quyền huyện Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc xác nhận thông tin thương lái nhúng cải thảo vào dung dịch có chứa formaldehyde trong lúc thu mua và chất hàng lên xe là có thật. Cảnh sát cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người và phương tiện liên quan, đồng thời truy tìm đường đi của số cải thảo đã được vận chuyển khỏi địa phương.

Vụ việc được phát hiện sau khi một blogger đăng video thu mua cải thảo tại huyện Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Theo hình ảnh được công bố, phần gốc của những cây cải được nhúng vào một loại dung dịch trước khi đưa lên xe tải.

Người có mặt tại hiện trường nói việc xử lý này nhằm giúp rau giữ được lâu hơn trong quá trình vận chuyển. Một số thương lái cho biết cải thảo được xử lý theo cách trên có thể kéo dài thời gian bảo quản thêm khoảng hai đến ba ngày, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng.

Việc sử dụng formaldehyde được cho là xuất phát từ áp lực giảm chi phí bảo quản. Trong một cuộc điều tra tại Khang Bảo ngày 25/8, The Paper dẫn lời người trong ngành cho biết việc dùng formaldehyde thay cho hệ thống làm lạnh có thể giúp một xe cải tiết kiệm tới khoảng 20.000 NDT, tương đương gần 74 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều nơi đã tiến hành kiểm tra chất lượng cải thảo. Ảnh: Sohu

Giá của loại hóa chất này cũng tương đối thấp. Theo khảo sát của The Paper trên các nền tảng thương mại điện tử, dung dịch formaldehyde nồng độ khoảng 36 đến 38%, chai hai lít, được rao bán với giá khoảng 50 NDT. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến một số thương lái bất chấp quy định để giảm hao hụt và chi phí vận chuyển.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng một phần số cải đã được đưa sang các tỉnh khác.

Trong video ban đầu, một tài xế nói xe của mình sẽ chở cải đến Túc Thiên, tỉnh Giang Tô. Một địa điểm tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, cũng được nhắc đến.

Sau đó, cơ quan quản lý thị trường tại hai địa phương tiến hành truy tìm các lô hàng liên quan. Tại Túc Thiên, cơ quan chức năng kiểm tra số cải có nguồn gốc từ khu vực Trương Gia Khẩu nhưng tại thời điểm công bố chưa phát hiện lượng formaldehyde vượt mức trong các mẫu được lấy.

Một số chợ đầu mối tại Giang Tô sau đó tăng cường kiểm tra cải thảo. Tại Nam Kinh, 53 lô hàng được kiểm nghiệm và không phát hiện formaldehyde hoặc các chất có hại liên quan. Một số chợ cũng tạm ngừng tiếp nhận cải thảo có nguồn gốc từ Khang Bảo và yêu cầu kiểm tra từng lô trước khi đưa ra thị trường.

Văn phòng An toàn thực phẩm Quốc vụ viện Trung Quốc cùng Bộ Nông nghiệp Nông thôn và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường yêu cầu các địa phương điều tra nghiêm, truy xuất số cải liên quan và ngăn sản phẩm có vấn đề tiếp tục lưu thông. Các cơ quan này đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra cải thảo và các loại rau dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển, tập trung vào các khâu thu mua, bảo quản và phân phối.

Theo The Paper, một khó khăn lớn trong việc phát hiện hành vi trên là formaldehyde dễ bay hơi. Sau một thời gian vận chuyển, lượng tồn dư có thể giảm, trong khi các đợt kiểm tra nhanh rau củ tại chợ thường tập trung nhiều hơn vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Formaldehyde là hóa chất được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và không được phép dùng để bảo quản rau thực phẩm. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp formaldehyde vào nhóm chất gây ung thư ở người. Nguy cơ đối với sức khỏe phụ thuộc vào liều lượng, cách thức và thời gian phơi nhiễm.

Giới chức Trung Quốc hiện tiếp tục truy tìm nguồn gốc, đường đi của các lô cải liên quan và điều tra trách nhiệm của những người tham gia quá trình thu mua, vận chuyển.