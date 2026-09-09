Loài thông quý hiếm chỉ có tại Việt Nam, được coi là hoá thạch sống

Theo Sách đỏ Việt Nam, cây Thông hai lá dẹt là loài cây đặc hữu, được ghi nhận duy nhất tại Việt Nam với vùng phân bố rất hẹp trên cao nguyên Langbiang và vùng phụ cận thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Loài này có thời gian tồn tại hàng triệu năm nên được coi là hoá thạch sống.

Quần thể lớn nhất hiện nay được ghi nhận tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) với 108 cây, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2025.

Quần thể Thông hai lá dẹt là điểm check in nổi tiếng tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. Ảnh: Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.

Quần thể này nằm tại khoảnh 3, 4, 5 tiểu khu 89 và khoảnh 1, 2, 3 tiểu khu 90 thuộc lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, địa giới hành chính thuộc huyện Lạc Dương cũ, tỉnh Lâm Đồng.

Các cây có tuổi đời trung bình từ 700 đến khoảng 1.000 năm, cao từ 35–40m, được xem là quần thể Thông hai lá dẹt lớn nhất tại Việt Nam và thế giới hiện nay.

Là biểu tượng của Vườn Di sản ASEAN, là "linh vật" của vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Langbiang, quần thể Thông hai lá dẹt là điểm check in độc đáo được nhiều du khách tìm đến khi khám phá Langbiang.

Mỗi cây Thông hai lá dẹt ở Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. Ảnh: Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Đối với cộng đồng người K'Ho bản địa, Thông hai lá dẹt không chỉ là loài cây quý hiếm mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của họ.

Trong Sách đỏ Việt Nam, Thông hai lá dẹt nằm trong nhóm VU (sắp nguy cấp). Các nhà bảo tồn đánh giá quần thể của loài có nguy cơ tiếp tục suy giảm do xâm lấn đất rừng để mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp, xây dựng đường giao thông và tình trạng cháy rừng.

Vì vậy, các chuyên gia đề xuất bảo vệ sinh cảnh sống của loài, phòng chống cháy rừng đồng thời thực hiện phục hồi quần thể của loài trong tự nhiên.