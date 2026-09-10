Bên trong làng cổ Hà Nội dự kiến di dời một phần theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa lấy ý kiến về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong khu vực này, thành phố dự kiến di dời 2 cụm làng theo Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng phê duyệt năm 2016.

Cụm Võng La - Hải Bối, thuộc các xã Thiên Lộc và Vĩnh Thanh, sẽ di dời một phần khu dân cư không bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và phần nằm trong phạm vi xây dựng trục đại lộ.

Trong cụm Võng La - Hải Bối, làng Võng La nằm trên vùng đất cổ, tên gốc là Phao Võng, tên nôm là Kẻ Chài, nằm dọc bờ Bắc sông Hồng﻿.

Làng Võng La, còn được biết đến với tên gọi làng chài Võng La, nằm trên bãi bồi bờ Bắc sông Hồng, gần cầu Thăng Long.

Bà Lê Thị Vân (tổ 1, thôn Võng La) cho biết gia đình vừa tham gia góp ý Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại Nhà văn hóa thôn Võng La.

Bà Vân cho biết đa số người dân đồng thuận với Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo bà, khu vực dự kiến di dời chủ yếu nằm ngoài đê, trong khi một số hộ trước đây đã được tái định cư vào phía trong.

Làng Võng La hiện có hệ thống đường liên thôn, liên xã được đầu tư đồng bộ.

Nhiều ngôi nhà đang được xây dựng tại trung tâm thôn Võng La.

Khi được hỏi liệu quy hoạch có ảnh hưởng đến công trình đang xây dựng hay không, ông Trần Văn Tư (thôn Đại Độ) cho biết gia đình đã đầu tư gần 400 triệu đồng xây nhà. Nếu thuộc diện phải di dời, ông sẽ chấp hành nhưng mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Đường làng, ngõ xóm tại làng chài Võng La.

Làng Bắc Cầu, thuộc phường Bồ Đề, cũng thuộc diện di dời, với diện tích khoảng 35,5ha.

Đây là làng cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nằm ở bãi bồi sông Hồng, vị trí phía Bắc cầu Long Biên.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, làng Bắc Cầu hiện có hàng nghìn cư dân sinh sống. Theo quy hoạch 257/2016 của Chính phủ đã xác định Bắc Cầu là một trong những khu dân cư ven sông phải di dời vì dễ sạt lở, mất an toàn khi có lũ.