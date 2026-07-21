Đào tiên Trung Quốc giá thấp chưa từng có

Vài năm trước, đào tiên ruột đỏ, hay còn gọi là đào tiên Tôn Ngộ Không, chủ yếu được đưa về Việt Nam bằng đường hàng không với số lượng ít. Có thời điểm loại quả này được bán tới 250.000 đồng một kg nhưng vẫn được nhiều người tìm mua vì hiếm.

Đến mùa hè năm nay, bức tranh đã thay đổi. Đào tiên không còn xuất hiện riêng tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu mà được bán khá phổ biến ở nhiều cửa hàng và chợ tại TP HCM, bên cạnh đào trơn và đào mỏ quạ.

Tại cửa hàng của chị Hoa trên đường Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), đào tiên loại lớn khoảng 4 quả một kg được bán với giá 80.000 đồng, giảm từ khoảng 130.000 đồng cùng kỳ năm ngoái. Loại nhỏ 6-8 quả một kg có giá 45.000-50.000 đồng, trong khi đào trơn chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng một kg.

Đào tiên loại 4 quả một kg được bán tại cửa hàng trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông (TP HCM) ngày 16/7. Ảnh: Thi Hà

Năm nay không chỉ đào tiên mà hầu hết loại đào Trung Quốc đều có giá thấp hơn mọi năm. Đào tiên có vị giòn ngọt, trọng lượng khoảng 150-250 gram mỗi quả. Trước đây, do giá cao nên chỉ một số cửa hàng nhập về kinh doanh. Nay giá giảm đáng kể, nhiều cửa hàng mạnh dạn nhập hàng thường xuyên hơn.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại nhiều điểm bán khác. Chị Thanh Loan, chủ cửa hàng trái cây trên đường Thống Nhất (phường An Hội Đông), cho biết trước đây cửa hàng chủ yếu bán đào trơn vì đào tiên khá đắt. Năm nay, phần lớn đào tiên có giá dưới 100.000 đồng một kg nên sức mua cải thiện rõ rệt. Doanh số các loại đào Trung Quốc tại cửa hàng tăng khoảng 20% so với vài tháng trước. Bên cạnh đó, mùa đào tiên chỉ kéo dài khoảng một đến một tháng rưỡi nên nhiều người tranh thủ mua thưởng thức khi giá đang ở mức thấp.

Lượng hàng đưa về cũng tăng mạnh. Bà Hằng, đầu mối nhập đào tại Lào Cai, cho biết mỗi tuần nhập 2-3 xe, tương đương 30-45 tấn, phân phối cho cả thị trường miền Bắc và miền Nam. Hàng về đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó.

Theo bà, nguyên nhân đầu tiên là phương thức vận chuyển đã thay đổi. Nếu trước đây đào tiên chủ yếu được đưa về bằng đường hàng không với chi phí cao thì nay phần lớn được vận chuyển bằng đường bộ, giúp giá thành giảm đáng kể. Cùng với đó, sản lượng đào của Trung Quốc năm nay dồi dào hơn nên nguồn cung ổn định.

Không chỉ vậy, xung đột tại Trung Đông cũng ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại trái cây. Khi việc xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu gặp nhiều khó khăn hơn, doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á với mức giá cạnh tranh. Nhờ đó, đào tiên về Việt Nam có giá thấp nhất từ trước đến nay. Riêng đào trơn và đào mỏ quạ cũng được nhập nhiều hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá giảm khoảng 5%.

Diễn biến này cũng được phản ánh tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đại diện chợ cho biết, đào Trung Quốc đang bước vào chính vụ. Năm 2025, lượng đào nhập chợ đạt 1.018 tấn với giá bán sỉ 15.000-25.000 đồng một kg. Bảy tháng đầu năm nay, lượng hàng đạt 846 tấn, trong khi giá chỉ còn 13.000-23.000 đồng một kg.

Ở quy mô thị trường, lượng trái cây Trung Quốc nhập vào Việt Nam cũng đang tăng. Theo Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi gần 1,4 tỷ USD nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Cam, táo và đào là những mặt hàng được nhập nhiều nhất. Trong thời gian tới, khi mận và lê của Trung Quốc bước vào chính vụ, nguồn cung trái cây từ thị trường này dự kiến sẽ tiếp tục tăng.