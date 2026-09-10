Một mặt hàng Việt Nam thu gần 12 tỷ USD, Mỹ là khách lớn, Trung Quốc mua mạnh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta ước đạt 1,48 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 8 tháng năm 2026 đạt 11,69 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Gỗ và sản phẩm gỗ cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong ngành nông nghiệp trong 8 tháng qua.

Về thị trường xuất khẩu, tính đến hết tháng 7/2026, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm thị phần 49,9%. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 5,09 tỷ USD, nhưng giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1,54 tỷ USD trong 7 tháng, tăng mạnh 46,4%. Theo đó, thị trường Trung Quốc chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, tăng 4,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành khách hàng lớn thứ hai mua các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Ngoài ra, xuất khẩu gỗ sang thị trường Nhật Bản, Malaysia, Hà Lan, Đức, Anh... đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, cho thấy nhu cầu tại một số thị trường châu Á và châu Âu đang cải thiện, tạo dư địa để doanh nghiệp mở rộng thị phần.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sang Mỹ giảm trong bối cảnh các biện pháp phòng vệ thương mại được tăng cường.

Ngày 16/7 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng và gỗ dán trang trí từ Việt Nam với mức thuế AD chung 84,95%.

Dù mức thuế AD trong kết luận cuối cùng thấp hơn đáng kể so với ngưỡng sơ bộ 196,14-199,69%, nhưng vẫn là rào cản lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta, Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Theo chuyên gia ngành gỗ, các biện pháp thuế và phòng vệ thương mại của Mỹ có thể khiến ngành gỗ Việt Nam mất một phần đơn hàng, qua đó làm giảm kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ.

Vị này nhấn mạnh mức giảm gần 6% là một tín hiệu đáng lưu ý, song chưa nên nhìn nhận đây là sự suy giảm về năng lực cạnh tranh của đồ gỗ Việt Nam tại Mỹ.

Hiện ngành gỗ Việt Nam đã có vị trí vững chắc tại thị trường Mỹ, trở thành một trong những nguồn cung quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng đồ gỗ của các nhà nhập khẩu Mỹ.

Tuy nhiên, tác động của chính sách thuế đã bắt đầu thể hiện qua phản ứng của thị trường. Các nhà nhập khẩu thận trọng hơn khi ký hợp đồng dài hạn, thời gian đặt hàng có thể ngắn hơn và yêu cầu nhà cung cấp chia sẻ chi phí thuế nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta sẽ bị bào mòn.

Theo đó, rủi ro lớn nhất là ngành gỗ Việt mất dần vị thế trong chuỗi cung ứng của các nhà nhập khẩu Mỹ. Bởi khi khách hàng đã chuyển sang nguồn cung mới và thiết lập lại hệ thống kiểm định, logistics, tiêu chuẩn sản phẩm, việc giành lại thị phần sẽ khó khăn hơn nhiều.

Vì vậy, với ngành gỗ Việt Nam, giữ niềm tin của khách hàng tại thị trường Mỹ quan trọng hơn việc cố giữ đơn hàng bằng mọi giá, vị chuyên gia lưu ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các hiệp hội ngành gỗ để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp từ thị trường Mỹ (đối với gỗ dán cứng) và tham gia phiên điều trần về điều tra 301. Song song đó, Bộ cũng đưa ra đề xuất xử lý các vướng mắc về thuế VAT trong xuất khẩu gỗ để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.