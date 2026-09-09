Bỏ ruộng cấy lúa bấp bênh, nông dân Hải Phòng nuôi con gì, trồng loại cây gì mà thu tiền quanh năm?

Biến đất cấy lúa bấp bênh thành trang trại đa con, đa cây

Năm 2019, khi nhận 1ha đất canh tác của địa phương, anh Phạm Văn Khánh không khỏi trăn trở. Đây vốn là vùng đất cấy lúa năng suất thấp, nhiều năm bị bỏ hoang do người dân không còn mặn mà với sản xuất.

Thay vì tiếp tục trồng lúa theo lối cũ, anh Khánh dành thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, tính toán tìm hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn vốn cũng như nhu cầu thị trường.

Từ đó, mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC) từng bước được hình thành.

Để có nguồn thu nhập đều đặn hàng ngày, anh Khánh đã quyết định nuôi ếch và nuôi gà đẻ trứng.

Riêng gà đẻ trứng anh nuôi hoàn toàn theo phương pháp truyền thống, tận dụng tối đa nguồn thức ăn sẵn có.

Anh Phạm Văn Khánh (xã Tân Minh, TP Hải Phòng) nuôi và nhân giống ếch tại trang trại tổng hợp của mình. Ảnh: Thu Thuỷ.

Cám ngô, cám gạo được phối trộn với chuối băm, rau bèo; ngô hạt được bung cùng cá tạp để bổ sung dinh dưỡng cho đàn gà.

“Gia đình tôi muốn duy trì cách nuôi truyền thống, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo ra những quả trứng thơm ngon, sạch và an toàn.

Trứng làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, nhiều khách hàng có nhu cầu mua thường xuyên nhưng gia đình chưa đủ sản lượng để cung cấp”, anh Khánh chia sẻ.

Anh Khánh dùng tỏi, nghệ, gừng phối trộn, ủ lên men để bổ sung cho gà trong quá trình chăn nuôi, qua đó hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Dưới nuôi ếch và thả cá, trên nuôi gà đẻ và trồng thập cẩm các loại cây ăn quả, gia đình anh Khánh ngày nào cũng có thu nhập. Ảnh: Thu Thuỷ.

Nếu đàn gà mang lại nguồn thu đều đặn mỗi ngày thì ếch lại mở ra hướng phát triển mới với chu kỳ nuôi tương đối ngắn. Anh Khánh nuôi 1,5 vạn con ếch thương phẩm cùng gần 200 cặp ếch hậu bị.

Theo anh Khánh, lợi nhuận từ ếch giống có thể đạt khoảng 20-30 triệu đồng/vạn con, tùy thời điểm và hiệu quả sản xuất. Tổng thu nhập hàng năm, trừ các chi phí anh Khánh thu về trên 100 triệu đồng.

Việc kết hợp gà và ếch giúp mô hình có nhiều dòng tiền: gà cho thu nhập hàng ngày từ trứng, trong khi ếch có chu kỳ sản xuất ngắn và tạo thêm nguồn thu từ con giống giúp gia đình anh giảm sự phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài góp phần nâng cao thu nhập.

Tận dụng từng khoảng đất, xây dựng hệ sinh thái VAC tuần hoàn

Không chỉ phát triển vật nuôi, anh Khánh còn cải tạo khu đất theo hướng tận dụng tối đa diện tích.

Anh Phạm Văn Khánh (xã Tân Minh, TP Hải Phòng) chăm sóc đàn gà đẻ theo phương pháp truyền thống cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 2 lần nuôi theo phương pháp nuôi công nghiệp. Ảnh: Thu Thuỷ.

Trên bờ ao, anh Khánh trồng nhiều loại cây ăn quả; dưới ao nuôi cá, đồng thời bố trí nuôi ngan, ngỗng ở những khu vực phù hợp.

Khu vườn hiện có hàng trăm cây ăn quả, trong đó khoảng 200 cây mít, 400 cây hồng xiêm, cùng khoảng 60 cây dừa, hơn 100 cây na, bưởi và nhiều loại cây khác...

Các loại cây được bố trí theo từng khu, tạo nên một khu sản xuất đa dạng, mùa nào thức ấy.

Trong số đó, mít được anh Khánh kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể. Theo anh, vào những thời điểm thuận lợi như vụ đông, giá mít có thể đạt khoảng 20.000 đồng/kg; mỗi cây nếu chăm sóc tốt có thể cho nhiều quả, mỗi quả nặng hơn 10kg.

Anh Phạm Văn Khánh (xã Tân Minh, TP Hải Phòng) sử dụng máy phay chuối và rau trộn cám cho gà đẻ trứng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Ngoài mít, hàng trăm cây hồng xiêm cho thu hoạch vào thời điểm giáp Tết, cùng na, bưởi và các loại cây ăn quả khác giúp gia đình có thêm nguồn thu theo mùa.

Đáng chú ý, anh Khánh không xây dựng các khu sản xuất theo kiểu tách rời mà luôn có sự liên kết giữa cây trồng và vật nuôi.

Cá được nuôi trong ao không chỉ tạo thêm sản phẩm mà còn góp phần tận dụng thức ăn thừa từ khu vực nuôi ếch. Phân và phụ phẩm từ chăn nuôi sau khi xử lý được tận dụng để bón cho cây ăn quả.

Nhờ vậy, chất thải của khu vực này trở thành nguồn đầu vào cho khu vực khác, vừa giảm lãng phí, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường.

Anh Khánh dùng tỏi, nghệ, gừng phối trộn, ủ lên men để bổ sung và phòng chống bệnh cho đàn gà nuôi. Ảnh: Thu Thuỷ.

Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của anh Khánh, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Minh (TP Hải Phòng) cho rằng, với những diện tích đất nông nghiệp hiệu quả thấp, nông dân hoàn toàn có thể thay đổi cách làm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp và biết tận dụng nguồn lực sẵn có, để có thể nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.

"Rất nhiều người từ phố về quê đặt hàng anh Khánh trước đó để mang đi bảo quản làm thực phẩm ăn trong cả tuần. Gia đình anh Khánh không phải mất công mang đi bán ngoài chợ, nhiều lúc khan hàng cũng không đủ hàng để bán cho khách đặt" - ông Tú cho biết thêm.

Sau 7 năm gây dựng, từ khu đất trồng lúa kém hiệu quả, anh Khánh đã từng bước hình thành mô hình VAC gồm gà - ếch - cá - gia cầm - cây ăn quả. Mỗi đối tượng được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế và có sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất.

Xung quanh bờ cây cối xum xuê, xanh mướt, mùa nào thứ đó, gia đình anh Khánh có nguồn thu luôn ổn định. Ảnh: Thu Thuỷ.

Với cách làm theo hướng tuần hoàn của anh Khánh đang giúp nhiều nông dân từng bước giảm chi phí đầu vào, đa dạng nguồn thu và hướng tới một mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững.