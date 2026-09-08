Bỏ ra 300 triệu lập trại nuôi con đặc sản, 9X ở Quảng Trị thu về 2,5 tỷ đồng/năm, nhiều người tìm đến học hỏi

Trong 2 năm qua, anh Nguyễn Văn Công đã trực tiếp hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng xây trang trại nuôi dúi

Trang trại của anh Nguyễn Văn Công (ở thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) được đầu tư khá khang trang, quy mô, áp dụng quy trình chăm sóc bài bản.

Điều đặc biệt, chủ nhân của cơ ngơi này dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã sớm tìm được hướng đi riêng trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Công cho biết, trước đây thôn Quảng Châu là vùng bán sơn địa, đất sản xuất hạn chế, đời sống người dân chủ yếu dựa vào cây lúa. Do phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống nên thu nhập của nhiều hộ còn bấp bênh, việc làm lúc nông nhàn cũng không ổn định.

Với mong muốn lập nghiệp ngay trên quê hương, năm 2020, anh Công bắt đầu tìm kiếm một hướng sản xuất mới.

Anh Nguyễn Văn Công (ở thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) bên trang trại nuôi dúi được đầu tư quy mô, mang lại doanh thu khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: TA

Sau khi tìm hiểu thị trường và nhận thấy mô hình chăn nuôi đặc sản có nhiều tiềm năng, anh quyết định thử sức với con dúi.

Thời điểm bắt đầu, anh chỉ có khoảng 300 triệu đồng từ vốn vay mượn và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè. Số tiền này được dùng để xây dựng chuồng trại, mua con giống và đầu tư những hạng mục ban đầu.

Cùng với nuôi dúi, anh còn trồng bạch đàn phủ xanh diện tích đất trống, tận dụng hiệu quả quỹ đất của gia đình.

“Lúc mới làm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dúi là vật nuôi còn khá mới ở địa phương nên kỹ thuật chăm sóc, sinh sản, phòng bệnh đều phải tự tìm hiểu. Vốn ít, kinh nghiệm chưa có, đầu ra cũng chưa ổn định”, anh Công chia sẻ.

Không muốn bị thất bại, anh Công dành nhiều thời gian tìm hiểu tài liệu, học hỏi từ những mô hình nuôi dúi hiệu quả ở các địa phương khác. Từ thực tế chăn nuôi, anh từng bước hoàn thiện kỹ thuật, nắm bắt nhu cầu thị trường và xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp.

Sau thời gian thử nghiệm, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với dúi giống và dúi thương phẩm ngày càng tăng, từ năm 2023, anh Công quyết định đầu tư lớn để mở rộng sản xuất.

Anh mạnh dạn rót hơn 2,4 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp trang trại nuôi dúi với diện tích khoảng 500m².

Hệ thống chuồng nuôi theo đó được anh Công thiết kế khoa học hơn, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của dúi. Các khu vực nuôi được bố trí hợp lý nhằm bảo đảm điều kiện thông thoáng vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông, đồng thời thuận tiện cho việc vệ sinh, chăm sóc và theo dõi đàn vật nuôi.

Anh Công đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh và xử lý môi trường. Quy trình chăm sóc được thực hiện theo hướng hạn chế rủi ro, giúp đàn dúi sinh trưởng ổn định.

Bên trong trang trại nuôi dúi của anh Nguyễn Văn Công, các ô chuồng được thiết kế khoa học, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của loài dúi. Ảnh: TA

Hiện trang trại tập trung vào 2 sản phẩm chính là dúi giống chất lượng cao và dúi thương phẩm.

Theo anh Công, nuôi dúi đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Từ việc thiết kế chuồng, lựa chọn con giống, chăm sóc dúi sinh sản đến theo dõi quá trình phát triển đều cần được thực hiện đúng kỹ thuật.

Nhờ từng bước tích lũy kinh nghiệm và chuẩn hóa quy trình, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả.

Nuôi dúi cho doanh thu 2,6 tỷ đồng mỗi năm

Từ một mô hình thử nghiệm với số vốn ban đầu vài trăm triệu đồng, đến nay trang trại nuôi dúi của anh Công đã trở thành mô hình kinh tế có quy mô lớn tại địa phương. Doanh thu bình quân của trang trại đạt khoảng 2,6 tỷ đồng/năm.

Dúi là loài gặm nhấm, thức ăn chủ yếu gồm tre, nứa, mía và một số loại củ, quả. Ảnh: TA

Không chỉ tạo nguồn thu nhập lớn cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động nông thôn tại địa phương.

Đây cũng là điều khiến mô hình nuôi dúi của anh Công được nhiều nông dân quan tâm.

Thay vì phải rời quê tìm việc làm, người dân có thêm cơ hội làm việc ngay tại địa phương.

Từ hiệu quả thực tế, ngày càng có nhiều nông dân, hội viên và thanh niên tìm đến trang trại để tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Điều đáng quý ở người nông dân trẻ Nguyễn Văn Công không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế của trang trại mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.

Anh Công cho biết, khi mới bắt đầu nuôi dúi, bản thân cũng từng phải đi tìm hiểu, học hỏi từ nhiều nơi.

Vì vậy, khi đã có kinh nghiệm, anh muốn chia sẻ lại cho những người có nhu cầu để cùng phát triển kinh tế.

Tại trang trại, bà con đến tham quan đều được anh hướng dẫn cụ thể từ cách thiết kế chuồng nuôi, lựa chọn con giống, phối trộn thức ăn đến kỹ thuật chăm sóc và nhân giống dúi.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, anh Công đã trực tiếp hỗ trợ 10 hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương về phương thức làm ăn, cung ứng con giống và hướng dẫn kỹ thuật.

Theo anh Công, mục tiêu không chỉ là bán con giống mà quan trọng hơn là giúp người dân biết cách chăn nuôi, chủ động đầu ra và xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Nhờ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và cách làm, các hộ được anh Công giúp đỡ đã từng bước ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo.