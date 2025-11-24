Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán được bao nhiêu xe các loại?

Doanh số bán hàng của VinFast tăng mạnh

Theo số liệu mới được VinFast công bố trong quý 3 năm 2025, doanh số bán hàng ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán tổng cộng 38.195 xe ô tô điện trong quý 3, ghi nhận tăng 7% so với quý trước và tăng tới 74% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao 110.362 xe ô tô điện các loại tới tay khách hàng trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, trong tháng 10/2025, VinFast đã bàn giao 20.380 xe ô tô điện các loại ở thị trường trong nước, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô Việt Nam đạt doanh số hơn 20.000 xe trong một tháng. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao tổng cộng 124.264 xe ô tô điện cho khách hàng ở thị trường trong nước, bằng gần 50% doanh số của các thành viên VAMA.

Cụ thể, theo số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong 10 tháng đầu năm, các hãng xe thuộc hiệp hội đã bán được 289.331 xe các loại tới tay khách hàng, tăng nhẹ so với doanh số 264.344 xe cùng kỳ năm 2024.

Doanh số bán hàng của VinFast tăng mạnh trong năm 2025

Doanh số xe đạp điện và xe máy điện ghi nhận 120.052 xe trong quý 3, tăng 73% so với quý trước và tăng 535% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung từ đầu năm 2025, VinFast đã bàn giao 234.536 xe đạp và xe máy điện các loại tới tay khách hàng, tăng 489% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh số bán hàng xe đạp và xe máy điện của VinFast tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu mua xe máy xăng của các hãng trong nước giảm đáng kể.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam ghi nhận doanh số bán hàng quý 3/2025 (tính từ tháng 7/2025 đến hết tháng 9/2025) là 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, các thành viên VAMM đã bán 1.906.023 xe máy xăng và điện các loại tới tay khách hàng, chỉ tăng 0,69% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay rót vốn cho VinFast

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025 doanh thu của VinFast ghi nhận tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18.100 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán xe chiếm phần lớn với 16.695 tỷ, còn lại là doanh thu từ bán phụ tùng, linh kiện và các dịch vụ khác.

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực song chi phí giá vốn tiếp tục neo cao khiến hãng xe lỗ gộp 10.168 tỷ đồng trong quý gần nhất. Cùng kỳ năm trước, số lỗ gộp cũng là 2.958 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí và thuế, VinFast lỗ ròng 24.011 tỷ đồng trong quý 3, cao hơn so với mức lỗ 13.251 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, doanh thu của VinFast đạt gần 51.016 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD. Nhưng doanh nghiệp đã lỗ ròng 62.046 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast số tiền 28.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD. Cùng với đó, Vingroup cũng cho VinFast vay số tiền hơn 23.000 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Vào tháng 8/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, một công ty con của VinFast, đã tách một số tài sản liên quan đến chi phí đầu tư của các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành thành một công ty mới, Novatech, mà sau đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã mua lại từ Công ty với giá khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD) bằng tiền mặt. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng số tiền đã được thanh toán là 25.782,0 tỷ đồng (1,0 tỷ USD). Các khoản thanh toán còn lại dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào cuối năm.