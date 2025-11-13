Ô tô giảm giá trăm triệu đồng, người dân mạnh tay xuống tiền mua xe ô tô mới

VinFast lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng

Để kích cầu mua xe ô tô mới của người dân, nhiều hãng xe, đại lý liên tục tung ra những ưu đãi, khuyến mại lên tới cả trăm tiệu đồng ở nhiều mẫu xe. Cùng với những ưu đãi, khuyến mại của các hãng xe, nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân cũng tăng mạnh.

Sau khi trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam bán ra hơn 100.000 xe chỉ trong 9 tháng đầu năm, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục thiết lập kỷ lục mới ngay trong tháng 10/2025 khi trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.

Cụ thể, đã có 20.380 xe ô tô điện được VinFast bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025, nâng tổng số xe VinFast bán ra lên 124.264 xe trên toàn quốc trong 10 tháng đầu năm. Trong tháng 10, VF 3 giữ vững vị thế “xe bán chạy nhất của VinFast” với 4.619 xe bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, VF 3 đã bán được tổng cộng 36.005 chiếc, xứng danh là “mẫu xe quốc dân” của Việt Nam.

Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục thiết lập kỷ lục bán hàng trong một tháng

Theo sát VF 3 là VF 5, dòng xe tối ưu về chi phí và hiệu quả sử dụng với 4.450 xe được bàn giao trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế lên 35.406 xe kể từ đầu năm. Tiếp đó là VF 6 với 2.524 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 16.949 xe. Kết quả trên khẳng định vững chắc vị thế được ưa chuộng nhất phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam hiện nay của VF 6.

VF 7 cũng đã có một tháng kinh doanh ấn tượng khi có tới 1.190 xe được khách hàng lựa chọn, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 7.067 xe, là một trong những mẫu C-SUV bán chạy nhất thị trường. Với 1.477 xe bán ra từ đầu năm, VF 9 hiện cũng đang là mẫu E-SUV được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.

Ở mảng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green tiếp tục cho thấy sức hút lớn khi đã có 4.160 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025. Chỉ sau 3 tháng, đã có tổng cộng 6.504 xe Limo Green đến tay khách hàng.

Herio Green - mẫu xe vừa được vinh danh là “Xe dịch vụ của năm” tại lễ trao giải Car Choice Awards 2025 - tiếp tục khẳng định vị thế với 2.920 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 11.524 xe.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tất cả các mẫu xe ở tất cả phân khúc giúp VinFast có tháng thứ 12 liên tiếp nắm giữ vị trí hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam.

Nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân trong tháng 10/2025 tăng vọt

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA cao nhất từ đầu năm

Cùng với doanh số bán hàng ấn tượng của VinFast, các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng ghi nhận có tháng cao nhất từ đầu năm.

Trong tháng 10, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9/2025 nhưng giảm 2% so với tháng 10/2024. Đây trở thành tháng ghi nhận doanh số cao nhất của các thành viên VAMA kể từ đầu năm 2025. Trong đó bao gồm 27.246 xe du lịch; 10.162 xe thương mại và 502 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại tăng 6.6%, xe chuyên dụng giảm 15% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 20.781 xe, tăng 28% so với tháng trước.

Nhiều hãng xe liên tục tung ra chương trình ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu đồng nhiều mẫu xe

Trong các thành viên VAMA, hãng xe Toyota ghi nhận doanh số cao nhất với 7.768 xe, đứng sau là Thaco với tổng doanh số 7.764 xe (bao gồm cả KIA, Mazda, Peugeot,...), đứng thứ 3 là Forrd với 5.206 xe, Mitsubishi đứng thứ 4 với 5.082 xe; Honda ghi nhận 3.314 xe được bàn giao tới khách hàng,...

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2025 của các thành viên VAMA ghi nhận 289.331 xe, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xe du lịch đạt 202.204 xe, tăng 2%, xe thương mại ghi nhận 83.613 xe, tăng 31% và xe chuyên dụng ghi nhận 3.514 xe tăng 76% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 10/2025, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 137.047 xe, tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi xe nhập khẩu đạt 152.284 xê tăng 18% so với cùng kỳ.

Hiện Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) chưa công bố doanh số bán hàng trong tháng 10. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm doanh số của TC GROUP ghi nhận doanh số 35.802 xe bán ra. Như vậy, sau 10 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của VinFast, VAMA và TC GROUP ghi nhận hơn 450.000 xe.