Loài "thủy quái" to dài ở sông Sêrêpốk, nuôi thành công dưới ao tại Đắk Lắk, tết đến thương lái cứ giục bắt bán đi thôi

Cá lăng đuôi đỏ-thủy quái, cá đặc sản sông Sêrêpốk nuôi thành công trong ao đất ở Đắk Lắk

Những ngày cận Tết, tại xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), thị trường cá lăng đuôi đỏ trở nên nhộn nhịp khi thương lái liên tục tìm mua cá lớn phục vụ tiêu thụ và làm quà biếu.

Từ loài cá từng được ví như “thủy quái” của sông Sêrêpốk, nuôi cá lăng nay đang giúp nhiều hộ dân nơi đây thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vừa thu lưới bắt cá lăng đuôi đỏ bán cho khách, ông Lê Văn Cương (SN 1968, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) không giấu được niềm vui khi kể về nghề nuôi cá lăng đã gắn bó với gia đình hơn 20 năm qua.

Hiện ông sở hữu 2 ao nuôi cá lăng đuôi đỏ với tổng diện tích hơn 4 sào. Cá lăng được xuất bán quanh năm, tùy theo nhu cầu của thị trường.

Ông Lê Văn Cương ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa phận TP Buôn Ma Thuột trước đây) đang kéo lưới để bắt cá lăng đuôi đỏ bán cho dịp Tết Nguyên đán. Ảnh Công Nam

Ước tính trong năm nay, sản lượng cá lăng của gia đình ông Cương đạt khoảng 1 tấn, tăng cả về sản lượng lẫn trọng lượng cá so với các năm trước. Đáng chú ý, giá cá lăng đuôi đỏ năm nay cũng tăng mạnh.

“Nếu như những năm trước giá chỉ dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/kg thì nay đã vươn lên mức 450.000 – 500.000 đồng/kg, nhất là đối với những con cá lớn phục vụ thị trường Tết”, ông Cương vui vẻ nói.

Theo ông Cương, cá lăng đuôi đỏ khi đạt trọng lượng trên 1 kg sẽ sinh trưởng thuận lợi, khỏe mạnh và lớn rất nhanh.

Trung bình, cá xuất bán ra thị trường thường đạt từ 4 kg/con trở lên. Đặc biệt, vào dịp cận Tết Nguyên đán, những con cá lăng đuôi đỏ có trọng lượng trên 10 kg có thể được thu mua với giá trên 500.000 đồng/kg.

Cá lăng đuôi đỏ được nông dân xã Hòa Phú (Đắk Lắk) thu mua từ người đánh bắt trên sông Sêrêpốk, đưa về ao nuôi.

Tương tự, ông Hoàng Quốc Bài (thôn 5, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình ông bắt đầu mô hình nuôi cá lăng từ năm 2005.

Cá được nuôi bằng nguồn thức ăn tự nhiên như tôm, tép, cá nhỏ nên chất lượng ngày càng được nâng cao. Hiện gia đình ông Bài có hơn 1ha ao nuôi cá lăng đuôi đỏ, mỗi năm thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

“Thịt cá nuôi không khác gì cá tự nhiên, săn chắc và thơm ngon. Đặc biệt, nuôi cá lăng khá nhàn, ít tốn công, mỗi tuần chỉ cho cá ăn 1–2 lần. Dịp Tết Nguyên đán giá cá tăng cao nên các hộ dân nuôi cá lăng chúng tôi ai cũng rất vui”, ông Bài nói.

Cũng tại thôn 5, anh Lê Văn Kiên (SN 1985) được xem là một trong những hộ nuôi cá lăng có quy mô lớn của địa phương. Bắt đầu đầu tư nuôi cá lăng từ năm 2021 với 6 ao trên diện tích gần 1,5ha, đến nay, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, sản lượng cá của gia đình anh năm nay dự kiến đạt gần 1,7 tấn, mang lại doanh thu khoảng 600 triệu đồng.

Anh Lê Văn Kiên (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) cùng con cá lăng đuôi đỏ nặng khoảng 5kg bán cho khách dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh Công Nam

Chia sẻ về bí quyết nuôi cá lăng hiệu quả, anh Kiên cho biết cá lăng đuôi đỏ giống được anh thu mua từ những người đánh bắt cá sông nên khỏe mạnh, ít dịch bệnh.

“Chỉ cần đảm bảo nguồn nước sạch và thức ăn phù hợp là cá sinh trưởng tốt. Đặc biệt, giống cá lăng đuôi đỏ sông có giá bán cao gấp khoảng 3–4 lần so với cá lăng giống ở các trại”, anh Kiên nói.

Theo anh Kiên, chi phí đầu tư hằng năm cho cá giống và thức ăn vào khoảng hơn 100 triệu đồng/ha. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng/ha/năm. Nhờ giá cá lăng ổn định ở mức cao, đời sống của người nuôi ngày càng khấm khá. Thời gian tới, anh Kiên dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích nuôi lên hơn 3,5ha.

Cá lăng đuôi đỏ Đắk Lắk, dịp Tết Nguyên đán cứ bắt con nào bán hết con đó

Cùng với sự phát triển của vùng nuôi, sản phẩm cá lăng đuôi đỏ của xã Hòa Phú từng bước được nâng tầm giá trị. Cá lăng một nắng do Công ty TNHH Mỹ Lan Tây Nguyên chế biến tại Hòa Phú đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra hướng tiêu thụ bền vững cho người dân.

Sản phẩm cá lăng một nắng của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk được du khách nước ngoài yêu thích.

Sản phẩm cá lăng một nắng sau khi chế biến thường được thưởng thức kèm quả sung chát và nhiều loại rau, lá dân dã như lá lốt, lá lộc vừng, lá đinh lăng…, tạo hương vị hài hòa, đậm chất ẩm thực Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Chị Lê Thị Bích Thủy, CEO Công ty TNHH Mỹ Lan Tây Nguyên, cho biết càng cận Tết, nhu cầu tiêu thụ cá lăng đuôi đỏ, đặc biệt là cá lăng một nắng, càng tăng mạnh.

Ngoài phục vụ tại nhà hàng, doanh nghiệp còn đẩy mạnh phân phối cá đông lạnh và cá một nắng đóng gói đến các thị trường lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… phục vụ nhu cầu tiêu dùng và làm quà biếu Tết.

“Bình quân mỗi năm chúng tôi tiêu thụ hơn 1 tấn cá lăng, riêng những tháng giáp Tết, đơn hàng tăng rõ rệt.

Cá lăng một nắng tuy giá cao nhưng được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng”, chị Thủy chia sẻ.

Dịp cận Tết Nguyên đán ở Đắk Lắk, cá lăng đuôi đỏ nặng khoảng 15 kg được bán với giá 500.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mô hình nuôi cá lăng thời gian qua không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực mà còn mở ra hướng đi phù hợp cho phát triển thủy sản tại địa phương.

“Thực tế cho thấy cá lăng thích nghi tốt với điều kiện nguồn nước ở xã Hòa Phú, tỷ lệ sống cao, ít rủi ro dịch bệnh, giá bán ổn định nên người dân khá yên tâm đầu tư”, ông Nguyễn Thế Hậu cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, hiện toàn xã có khoảng 20 hộ tham gia nuôi cá lăng, với sản lượng ước đạt khoảng 20 tấn mỗi năm. Nhờ giá cá lăng luôn ở mức cao và ổn định, các hộ nuôi đều có nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Để khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô, cuối năm 2024, xã đã hỗ trợ bà con 500 kg cá lăng giống, với tổng trị giá khoảng 220 triệu đồng.

“Trên cơ sở những kết quả bước đầu, thời gian tới xã sẽ định hướng phát triển mô hình theo hướng bền vững, từng bước nhân rộng ở những khu vực đủ điều kiện, gắn với hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm”, ông Nguyễn Thế Hậu nhấn mạnh.