Giá xăng dầu hôm nay 10/4 mới nhất: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước giảm mạnh

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Theo cập nhật lúc 17h00 ngày 10/4, giá dầu thế giới phục hồi sau đợt giảm sâu. Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch ở mức 99 USD/thùng, tăng 1,15% so với chốt phiên hôm qua (9/4). Giá dầu Brent ở mức 96,71 USD/thùng, tăng 0,82%. Có thời điểm, giá dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột Iran leo thang cuối tháng 2, với cả Brent và WTI từng rơi xuống vùng 90 USD/thùng. Sự sụt giảm mạnh xảy ra sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần vào thứ Tư. Theo đó, Tehran cho phép tàu vận tải đi qua Eo biển Hormuz an toàn để tạo điều kiện đàm phán thỏa thuận lâu dài tại Pakistan.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Standard Chartered nhận định mức điều chỉnh hiện tại có thể đã quá sâu. Ngân hàng này cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt trở lại nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu leo thang nào ở Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Tại thị trường trong nước, chiều 9/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm sâu. Cụ thể:

Xăng RON95: Giảm gần 3.000 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Xăng E5 RON92: Giảm gần 2.400 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.344 đồng/lít.

Dầu diesel: Giảm tới gần 10.000 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 32.969 đồng/lít.

Dầu mazut: Giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá mà ngược lại trích lập quỹ: 800 đồng/lít (kg) với xăng RON95, xăng sinh học, dầu mazut và 1.000 đồng/lít với dầu diesel.

So sánh giá xăng dầu với các nước lân cận

Như vậy, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện đang ở mức trung bình thấp so với các nước có chung biên giới, đặc biệt là thấp hơn đáng kể so với Singapore và Lào.

Giá dầu thế giới thời gian tới vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến căng thẳng Trung Đông, đặc biệt là tình hình an toàn giao thông qua Eo biển Hormuz.