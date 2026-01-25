Loại cá xưa không ai dám ăn, giờ thành đặc sản nổi tiếng được khách du lịch "ưa thích", 60.000 đồng/kg

Miền Tây, vùng đất trù phú với hệ thống sông ngòi chằng chịt, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình mà còn là thiên đường ẩm thực với vô vàn món ngon độc đáo. Trong số đó, cá lau kiếng, một loài cá tưởng chừng như chỉ dùng để dọn dẹp bể cá, lại trở thành nguyên liệu chính cho những món ăn đặc sắc, làm say lòng bất kỳ thực khách nào khi ghé thăm vùng sông nước.

Cá lau kiếng trở thành đặc sản trong ẩm thực miền Tây sông nước

Cá lau kiếng (hay còn có tên gọi khác là cá tỳ bà, cá dọn bể,...) có màu nâu sẫm, da thô cứng, sần sùi, thân dẹt và phẳng, vây lưng cao, dựng đứng, sống ở nước ngọt. Chúng được nuôi với mục đích dọn sạch thức ăn dư, rêu xanh, tảo, rong…. ở các bể nuôi cá. Trong tự nhiên, chúng lại là mối đe dọa đối với những người hành nghề đánh bắt thủy sản vì chúng “chén sạch” một lượng cá tôm không nhỏ.

Cũng vì thế mà việc đưa cá dọn bể trở thành một món ăn dường như rất khó bởi thực tế rất hiếm người dám ăn chúng. Vậy nhưng, loài cá này lại trở thành đặc sản yêu thích của nhiều người, nhất là ở miền Tây.

Cá lau kiếng là loài sinh vật không phải ai cũng dám ăn, nhưng đã ăn một lần sẽ nhớ mãi hương vị của nó

Trước đây, loài cá này sinh sôi trong tự nhiên như một loài vật “bỏ đi”. Khi đánh bắt, người ta đã đem về ăn thử thì thấy thịt thơm ngon, cá lại phát triển vượt bậc, con bự có thể hơn một cân. Dần dần người này truyền cho người kia về độ ngon của thịt cá nên đã trở thành đặc sản nổi tiếng.

Hiện nay, cá lau kiếng được rao bán ở hầu hết các chợ tại vùng sông nước với giá khá rẻ, 50.000 – 60.000 đồng/kg. Khách du lịch có thể thoả sức thưởng thức mà không lo… tốn tiền.

Từ cá lau kiếng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: Lẩu cá măng chua, cá nướng, cá hấp sả, khô cá,... Mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu và gia vị mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo, kiên trì và tình yêu dành cho ẩm thực của người dân miền Tây. Chúng đều mang hương vị riêng, dễ ăn, thậm chí còn trở thành món đặc sản hấp dẫn trên bàn nhậu của khách du lịch khi tới miền Tây.

Nhiều món ngon được chế biến từ cá lau kiếng

Đây là món ăn hấp dẫn trên bàn nhậu, được nhiều du khách yêu thích khi tới miền Tây

Ngoài ra, việc phát triển các món ăn từ cá lau kiếng còn góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững của vùng. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức các món ăn này là vào mùa nước nổi (khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm), khi cá lau kiếng phát triển mạnh mẽ và thịt cá đạt chất lượng tốt nhất.

Câu chuyện về cá lau kiếng trở thành món ngon hấp dẫn là một minh chứng sống động cho sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người dân nơi đây, biến một loài được xem là "kẻ xâm lấn" thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực địa phương.