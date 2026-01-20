Việt Nam mang loài cá bình dân mà bổ dưỡng ngang cá hồi sang nuôi ở Cuba theo kiểu Việt Nam, cá lớn nhanh như thổi

Việt Nam trở thành nguồn cung cá rô phi quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang dần trở thành nguồn cung cá rô phi quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tận dụng tốt biến động của thị trường, mở rộng vùng nuôi và nâng chất lượng sản phẩm đã giúp cá rô phi Việt Nam ghi dấu trên bản đồ thủy sản thế giới.

Theo số liệu trong 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt gần 70 triệu USD, tăng tới 198% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7 triệu USD.

Mặc dù xuất khẩu trong tháng 10 có sự điều chỉnh giảm nhẹ, nhưng mức sụt giảm không đáng kể và nhanh chóng được bù đắp trong các tháng cuối năm nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong mùa lễ hội. Điều này cho thấy sức tiêu thụ cá rô phi Việt Nam vẫn duy trì ổn định, đặc biệt ở các phân khúc sản phẩm tầm trung, có giá thành phải chẳng.

Cá rô phi được xem là nguồn cung protein dồi dào và lành mạnh.

Đáng chú ý, Việt Nam không chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống mà còn mở rộng xuất khẩu cá rô phi sang Brazil – một thị trường vốn là nhà sản xuất lớn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh khả năng cạnh tranh ngày càng cải thiện của cá rô phi Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu tái cấu trúc.

Theo dự báo của VASEP, bước sang năm 2026, thị trường cá rô phi dự kiến tiếp tục phân hóa rõ nét. Brazil được dự báo sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi sang thị trường EU, tận dụng lợi thế về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và chứng nhận bền vững ngày càng khắt khe của khu vực này.

Trong khi đó, cá rô phi Trung Quốc được giảm khoảng 10% thuế vào dịp cuối năm, tạo điều kiện để quay trở lại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng, do lo ngại về rủi ro chính sách và sự thiếu ổn định trong dài hạn.

Đối với Việt Nam, bối cảnh mới đòi hỏi chiến lược chủ động và dài hơi hơn. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ là cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ. Đồng thời, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng như cá rô phi tẩm bột, chế biến sẵn hoặc đóng gói tiện lợi sẽ giúp nâng cao giá trị xuất khẩu.

Song song đó, đầu tư cải tiến giống, công nghệ nuôi và quy trình chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn là điều kiện then chốt để đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững – yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại cá rô phi toàn cầu.

Trong nhóm các loài cá nước ngọt, cá rô phi được xem là nguồn cung protein dồi dào và lành mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 gram cá rô phi chứa tới 26 gram protein và chỉ 128 calo. Lượng protein này cao hơn cả mức trung bình của nhiều loại cá biển, trong đó có cá hồi (20 gram/100 gram thịt cá). Hàm lượng chất béo trong cá cũng rất thấp, chỉ khoảng 3 gram và chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn và đa – nhóm chất béo được chứng minh có lợi cho tim mạch, giúp kiểm soát cholesterol và ổn định huyết áp.

Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công cá rô phi bằng công nghệ mới

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi tháng 9/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã có chuyến công tác tại Cuba, đánh giá lại các chương trình hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam - Cuba, trong đó có mô hình nuôi cá rô phi bằng công nghệ do các chuyên gia của Việt Nam chuyển giao.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, hhai bên đã cùng đánh giá, tổng kết và tháo gỡ các vướng mắc dự án hợp tác nuôi trồng thủy sản giai đoạn 3 giúp hoàn thành các mục tiêu đề ra, nghiên cứu nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tới thăm lồng nuôi cá rô phi cùng Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công nghiệp Thực phẩm (ở giữa) và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba (bên trái, ngoài cùng). Ảnh: ICD.

Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa hai Bộ trong triển khai các dự án hỗ trợ Cuba về nuôi trồng thủy sản từ năm 2009. "Sau khi kết thúc giai đoạn 1 và 2, dự án hỗ trợ Cuba phát triển nuôi trồng thủy sản được cả hai Bộ đánh giá rất thành công, góp phần cải thiện đáng kể năng lực nuôi trồng thủy sản tại nước này", Thứ trưởng nói.

Dự án hỗ trợ nuôi trồng thủy sản giai đoạn 3 tới năm 2027 có mục tiêu hỗ trợ tăng cường nguồn lực, xây dựng mô hình nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực của Cuba. Dự án triển khai gồm: hợp phần nuôi cá rô phi tại La Juventus, tỉnh Pinar del Rio; nuôi tôm thẻ tại Cultisur, thuộc tỉnh Camagüey; nuôi tôm hùm tại Carahatas, tỉnh Vila Clara.

Hai bên đã xây dựng được mô hình điểm: mô hình nuôi tôm hùm đang triển khai, bước đầu đạt kết quả tốt, mô hình nuôi lồng đang nuôi khoảng 2.000 con tôm với kích cỡ tôm hùm nuôi đạt trung bình 600-800gam/con. Ước tính sản lượng tôm hùm đang nuôi đạt 1,5 tấn tôm. Dự kiến năm 2025 các mô hình sẽ đạt sản lượng 60-70 tấn cá rô phi, 60 tấn tôm thẻ và 3,5 tấn tôm hùm.

Cá rô phi nuôi lồng tại Cuba có tốc độ tăng trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn với hệ số thức ăn ở mức thấp, cá đạt trọng lượng trung bình 860g/con sau 3-4 tháng nuôi.

Ngoài ra, hơn 200 cán bộ kỹ thuật Cuba được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô phi, tôm thẻ chân trắng và kỹ thuật bắt, thu gom giống và nuôi tôm hùm. Theo Thứ trưởng Cuba, nước này đang đẩy mạnh kỹ thuật nuôi trồng các loài thủy hải sản nước mặn, mong muốn Việt Nam triển khai đào tạo kỹ thuật viên cho một trung tâm phát triển công nghệ thủy sản sẵn có tại đây.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đề nghị Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba tạo điều điện thuận lợi thông quan vật tư thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ điều kiện làm việc và sinh sống cho chuyên gia Việt Nam tại Cuba, tháo gỡ các vướng mắc để dự án hợp tác triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng, khả năng duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ kỹ thuật, làm cơ sở báo cáo Chính phủ hai nước.

Phía Cuba đề nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án phát phát triển nuôi trồng thủy sản tại Cuba giai đoạn 4.