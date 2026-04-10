Giá xăng dầu giảm sâu: “Khoảng thở” và áp lực điều hành

Diễn biến giá xăng dầu thay đổi theo hướng giảm sâu đang mang lại những tác động rõ rệt tới đời sống người dân và hoạt động vận tải - lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động nhiên liệu.

Người dân, tài xế “dễ thở”

Tại 1 cây xăng trên phố Lạc Long Quân (Hà Nội), dòng phương tiện ra vào tấp nập. Không còn vẻ dè dặt như những ngày giá tăng, nhiều người tranh thủ đổ đầy bình khi giá vừa giảm sâu. Chị Lan - nhân viên văn phòng dừng xe sau giờ tan làm. Với chị, chiếc xe máy đã gắn bó gần 10 năm và chi phí xăng luôn là khoản phải cân nhắc mỗi tháng. "Trước đây mỗi lần đổ xăng là phải cân nhắc lắm. Giờ giảm gần 3.000 đồng/lít, tính ra mỗi tháng cũng tiết kiệm được kha khá. Với người làm công ăn lương như mình thì rất đáng quý", chị Lan chia sẻ.

Giá xăng giảm giúp người dân đỡ khó khăn hơn

Cách đó không xa, chị Loan - lao động tự do chuyên chở hàng thuê vừa đổ xăng, vừa kiểm tra đơn hàng trên điện thoại. Với chị, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện, mà là nguồn thu nhập chính. "Có hôm chạy cả ngày được 300.000 - 400.000 đồng nhưng tiền xăng mất gần một nửa. Giờ xăng giảm, mỗi ngày đỡ được vài chục nghìn, cộng lại cũng đủ tiền ăn", chị Loan bộc bạch.

Không chỉ người dân, những tài xế xe công nghệ – những người di chuyển hàng trăm km mỗi ngày – là nhóm cảm nhận rõ nhất tác động của việc giảm giá nhiên liệu. Đứng chờ đến lượt đổ xăng, anh Long – tài xế xe công nghệ tranh thủ nghỉ giữa các cuốc xe. Mỗi ngày chạy 100 - 120km, chi phí xăng luôn là khoản lớn nhất. "Ngày chạy cả trăm cây số, tiền xăng chiếm nhiều lắm. Giờ giá giảm nên mỗi ngày cũng tiết kiệm được vài chục đến cả trăm nghìn, tích lại cũng đáng kể với dân chạy xe như chúng tôi", anh Long nói.

Bài toán linh hoạt cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Ở góc độ doanh nghiệp, việc giá nhiên liệu giảm sâu, đặc biệt là dầu diesel giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Tuy nhiên, với ngành vận tải, đây lại là bài toán không dễ cân đối khi giá xăng dầu biến động liên tục. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội chia sẻ, với sự vào cuộc rất là quyết liệt của Chính phủ từ việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá cho đến việc cơ chế áp dụng giá, nhưng đối với doanh nghiệp vận tải vẫn đang gặp rất nhiều thách thức. Đặc biệt đối với ngành kinh doanh vận tải đã có quy định rất rõ, kinh doanh phải đăng ký phải kê khai niêm yết giá cước.

"Việc điều chỉnh giá cước phải theo cung bậc, bởi vì ngành kinh doanh vận tải là ngành kinh doanh có điều kiện, khi kinh doanh phải đăng ký kê khai, phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ của các sở ngành tại địa phương cũng như Trung ương. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt hơn từ phía cơ quan quản lý", ông Hùng cho biết.

Giá xăng dầu đang lan dần vào từng chuyến xe, từng khoản chi tiêu của người dân

Theo chỉ đạo mới đây của thành phố Hà Nội, các đơn vị vận tải phải chủ động rà soát, kê khai lại giá cước phù hợp với mức giảm của nhiên liệu, đồng thời niêm yết công khai, tránh tình trạng giữ giá cao bất hợp lý. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng găm hàng, đẩy giá, đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu và các mặt hàng liên quan.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Hùng. Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, để doanh nghiệp thực sự chủ động thích ứng với biến động thị trường, cần có cơ chế linh hoạt hơn. Chính phủ cũng nên xây dựng có một lộ trình một biên độ cho phép doanh nghiệp kinh doanh vận tải được phép điều chỉnh giá cước theo cơ chế thị trường khi giá xăng dầu tăng cao để không cần phải kê khai, vì bây giờ quyền quyết định là của thị trường, là của người tiêu dùng.

"Nếu doanh nghiệp để giá cao, người tiêu dùng sẽ không sử dụng nên bắt buộc doanh nghiệp phải dung hoà. Do đó, không nên kiểm soát vấn đề này vì ngành xăng dầu cũng đang hoạt động theo cơ chế thị trường, báo sát giá của thị trường thế giới, nên kinh doanh vận tải cũng nên cho bám theo cơ chế của thị trường xăng dầu để từ đó các doanh nghiệp có một điều kiện chủ động điều tiết giá", ông Hùng đề xuất.

Giá xăng dầu hạ nhiệt, những con số giảm không chỉ dừng lại ở bảng điện tử tại cây xăng, mà đang lan dần vào từng chuyến xe, từng khoản chi tiêu của người dân. Nhưng để “khoảng thở” ấy thực sự bền vững, điều quan trọng không chỉ là giá giảm bao nhiêu, còn là cách thị trường vận hành ra sao cho minh bạch hơn, linh hoạt hơn, để mỗi biến động không còn là áp lực, mà trở thành động lực cho phục hồi và phát triển.