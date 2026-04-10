Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Giá dầu phục hồi khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,41 USD, tương đương 3,6%, lên 98,16 USD/thùng vào lúc 12:44 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,74 USD, tương đương 5%, lên 99,15 USD/thùng.

Trước đó, cả hai chỉ số dầu chuẩn đều giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng, với WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, do kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Israel tiến hành không kích thêm nhiều mục tiêu tại Lebanon trong ngày 9/4. Diễn biến này khiến thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh hơn, sau những cuộc tấn công lớn nhất trong cuộc xung đột nhằm vào quốc gia láng giềng khiến hơn 250 người thiệt mạng, đồng thời đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Donald Trump đề xuất trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường vẫn chưa sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn rủi ro địa chính trị, đồng thời nhận định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ tác động đến nguồn cung dầu mỏ.

Ole Hvalbye, nhà phân tích của SEB Research cho biết: “Các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra ở nhiều khu vực xung đột, nhưng chừng nào eo biển này chưa cung cấp thêm dầu thô hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), giá năng lượng khó có thể giảm. Đợt giảm giá ngày 8/4 là phản ứng thái quá”.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, kết nối nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh như Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar tới thị trường toàn cầu, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí thế giới.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h30 ngày 9/4. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 9/4 giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 800 đồng/lít; Xăng không chì: 800 đồng/lít; Dầu diesel: 1.000 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg. Liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.