Hàng loạt ngôi nhà "kỳ dị" trên các tuyến đường mới mở ở Hà Nội, có nhà sâu không bằng một sải tay

Nhà kỳ dị trên các tuyến đường mới mở ở Hà Nội

Dự án đường Vành đai 1 (Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng là những công trình giao thông trọng điểm, được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ùn tắc và thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, ngay khi mặt bằng vừa được giải tỏa, đường vừa thành hình, người đi đường lại phải "tròn mắt" chứng kiến sự chắp vá của những công trình kiến trúc có hình thù kỳ dị.

Ghi nhận ngày 11/4, dọc theo Vành đai 1 (Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), không khó để bắt gặp những mảnh đất sót lại với muôn hình vạn trạng. Tận dụng "mặt tiền" đắt giá mới lộ diện, nhiều chủ sử dụng đất đã nhanh chóng quây tôn, dựng khung sắt, hoặc xây tường gạch mỏng manh để giữ đất, tạo thành những ki-ốt, hoặc nhà bỏ hoang tạm bợ.

Nhìn từ trên cao, có thể thấy những ngôi nhà này muôn hình vạn trạng: hình tam giác, hình thang, thậm chí là những dải đất chiều sâu chỉ vỏn vẹn 1-2 mét nhưng trải dài bám sát mặt đường.

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này không mới. Sau khi nhà nước thu hồi đất để làm đường, phần diện tích nằm ngoài chỉ giới hình thành nên những thửa đất "đầu thừa đuôi thẹo", không đủ tiêu chuẩn để cấp phép xây dựng (thường là dưới 15m2 hoặc có kích thước hình học không phù hợp).

Tại các ngã tư trên đường Vành đai 1 xuất hiện dày đặc những ngôi nhà kỳ dị. Nguyên nhân là do tại các ngã ba, ngã tư, đường không thể cắt vuông góc mà bắt buộc phải có "góc vát" (vạt góc) để mở rộng bán kính rẽ cho phương tiện và đảm bảo tầm nhìn an toàn (không bị khuất điểm mù). Chính những đường cắt chéo, bo cong lẹm vào khu dân cư này đã vô tình băm nát các thửa đất vuông vắn ban đầu, tạo ra vô số những mảnh đất thừa có hình thù méo mó như hình tam giác, hình nêm, hình tréo nghoe với diện tích cực kỳ nhỏ.

Trong ảnh, một ngôi nhà tại ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ hình thành đúng với tên gọi "đầu thừa, đuổi thẹo". Ở phần đầu ngôi nhà này phình rộng đủ để bố trí phòng ngủ nhỏ, nhưng ở phần đuôi lại chỉ vừa đúng một chiếc cầu thang.

Những công trình siêu mỏng, kết cấu tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, cháy nổ, trong khi không gian sinh hoạt bên trong gần như không đảm bảo điều kiện tối thiểu. Sự xuất hiện của các căn nhà này cho thấy còn khoảng trống trong việc xử lý diện tích đất dôi dư sau giải phóng mặt bằng.

Trong ảnh, một ngôi nhà siêu nhỏ được quây tôn tạm bợ, bên trong vẫn có người sinh sống sau khi giải phóng đường Vành đai 1.

Một ngôi nhà có chiều ngang khoảng hơn 2m, sâu khoảng hơn 4m trước lối vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn có nhiều người sinh sống.

Tương tự, tại tuyến đường nối Đồng Tàu - Giải Phóng, hàng loạt "bức tường" có cửa sổ mọc lên chênh vênh.

Có những ngôi nhà diện tích chỉ bằng một chiếc phòng tắm, mặt tiền rộng vài mét nhưng chiều sâu chưa bằng 1 sải tay.

Nhìn từ xa, những công trình này mỏng như tờ giấy, lọt thỏm và mất cân đối.

Dù diện tích hạn chế, một số chủ hộ đã nhanh chóng tiến hành xây dựng và hoàn thiện cơ bản các thiết bị sinh hoạt ngay khi mặt bằng vừa được bàn giao.

Liên quan đến vấn đề này, Quyết định số 61 của TP. Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 7/10/2024) đã quy định rõ: Thành phố kiên quyết thu hồi các thửa đất sau mở đường có diện tích dưới 15 m2 hoặc có chiều rộng, chiều sâu dưới 3 m. Mục đích của quy định này nhằm thực hiện hợp thửa, hợp khối, đảm bảo chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh và hiện đại.