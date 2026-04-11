Mận hậu đầu mùa 250.000 đồng một kg vẫn hút khách

Từ đầu tháng 4, mận hậu bắt đầu xuất hiện trở lại tại các cửa hàng trái cây ở TP HCM nhưng nguồn cung còn hạn chế. Khảo sát cho thấy, loại 1 (20-25 trái mỗi kg) được chào bán khoảng 250.000 đồng một kg. Loại 25-35 trái mỗi kg dao động 120.000-150.000 đồng, trong khi loại 3 ở mức 85.000-100.000 đồng.

Chị Thanh, chủ một cửa hàng trái cây tại phường Xuân Hòa, cho biết hàng đầu mùa khan hiếm, đặc biệt là loại quả to. Mỗi đợt chị chỉ nhập được khoảng 50 kg. Dù đã vào tháng 4, giá mận vẫn cao hơn mọi năm do chi phí vận chuyển tăng. Theo chị, mận hậu hiện không thua kém nho Mỹ hay mận Australia về giá. "Nho Mỹ, mận Australia hiện khoảng 200.000-250.000 đồng một kg, tùy loại, nên mận nội loại 1 cũng đang ở mặt bằng tương đương", chị nói.

Mận hậu tại nhà vườn ở Sơn La. Ảnh: Trang Lê

Tại phường Bến Thành, chị Trang cho biết đã nhập 4 đợt với tổng sản lượng gần 2,5 tạ. Loại 30 trái mỗi kg được bán khoảng 145.000 đồng. Người bán đánh giá mận năm nay chất lượng tốt, quả to, đồng đều, vị giòn, ngọt, chua thanh nên dễ ăn hơn hàng nhập khẩu. Đây cũng là loại trái cây chỉ có một vụ trong năm nên nhu cầu luôn cao vào đầu mùa.

Ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về chưa nhiều. Mỗi ngày chỉ có vài đầu mối kinh doanh với sản lượng nhỏ giọt. Giá bán buôn dao động 130.000-150.000 đồng một kg nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu; có ngày không có hàng.

Mận hậu được bán ở cửa hàng trái cây ở TP HCM sáng 10/4. Ảnh: Thi Hà

Theo ông Nguyễn Văn Thành, thương lái thu mua tại Sơn La, sản lượng mận đầu mùa năm nay giảm khoảng 10% do thời tiết kém thuận lợi. Nguồn hàng tuyển, đặc biệt từ Mộc Châu, không dồi dào như trước khiến giá khó hạ nhanh. Bên cạnh đó, chi phí xăng dầu tăng cũng kéo chi phí vận chuyển lên cao, góp phần đẩy giá bán lẻ.

Bà Phạm Thị Lan, Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sơn La, cho biết diện tích trồng năm nay giữ ổn định khoảng 12.000 ha, sản lượng ước đạt 80.000 tấn. Tuy nhiên, sản lượng đầu vụ và trái vụ thấp hơn năm ngoái nên giá thường ở mức cao. Với các vườn canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP, chất lượng quả tốt hơn nên giá bán cũng cao hơn mặt bằng chung.