Homestay, khách sạn miễn phí, giảm giá để hỗ trợ du khách mắc kẹt ở Đà Lạt

Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến các tuyến đèo chính ra vào Đà Lạt bị sạt lở, gián đoạn giao thông. Nhiều du khách bị "mắc kẹt", chọn ở lại Đà Lạt đến khi thời tiết ổn định. Trong lúc chờ lực lượng chức năng khắc phục sự cố, nhiều cơ sở lưu trú chủ động miễn phí, giảm giá phòng, đồng hành cùng du khách trong giai đoạn này.

Từ tối 20/11, Bee Hill Hotel, phường Xuân Hương (phường 10 cũ) đăng thông báo sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở hoàn toàn miễn phí cho khoảng 50-70 du khách không may bị kẹt lại thành phố.

Tại Oriana Villa, phường Lâm Viên (phường 9 cũ), chủ cơ sở giảm giá phòng còn 100.000 đồng/đêm/người (mức giá thông thường là 400.000 đồng/phòng đôi).

"Bão lũ ảnh hưởng ngành du lịch là điều chắc chắn nhưng tính mạng con người quan trọng hơn. Hỗ trợ được gì thì tôi sẽ cố gắng", anh Bùi Đức Hào, 33 tuổi, chủ khách sạn, nói.

Anh cũng cho biết thêm, trước khi nhận phòng, khách phải gửi định vị đúng là đang ở Đà Lạt mới được hỗ trợ. Bên cạnh đó, cơ sở phục vụ miễn phí nước suối, trà, cà phê. Hiện Oriana Villa đón khoảng 30 khách trong tổng sức chứa 100 người.

Cơ sở lưu trú của anh Hào. Ảnh: NVCC.

Ươm Retreat, phường Cam Ly (phường 5 cũ) cũng đang mở cửa hỗ trợ 8 khách với giá 100.000 đồng/người/đêm, kèm một số điều kiện như tự dọn rác, giữ gìn vườn cây, tự bảo quản tài sản. Chủ nhà giải thích mức thu là để bù chi phí điện nước và giặt ủi.

Ngoài ra, nhiều homestay khác trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt đăng tải thông báo giảm 50% giá cho khách bị kẹt vì thời tiết, hoặc hỗ trợ phòng giá 100.000 - 300.000 đồng trong thời gian chờ thời tiết ổn định.

Bảo Nhi, 21 tuổi, từ TP HCM lên Đà Lạt cùng bạn bè từ ngày 18/11 và dự định trở về ngày 20/11 nhưng 'mắc kẹt' do các đèo chính đều ngừng lưu thông.

"Mặc dù biết còn đèo Sacom và đèo Tà Nung, tình hình mưa lũ kéo dài tôi vẫn không dám đi, gia đình cũng ngăn cản", Nhi chia sẻ.

Cô cho biết vừa tốt nghiệp đại học, được nhóm bạn rủ lên Đà Lạt chơi vì thời điểm này đẹp nhất. Nhi xem những ngày "bất đắc dĩ mắc kẹt" này như cơ hội thử sống chậm ở thành phố cô yêu thích. "Tôi còn nghĩ hay tìm việc tạm ở Đà Lạt trong lúc chờ qua bão. Nghĩ xong lại thấy vui, giống như bước ngoặt bất ngờ", cô nói.

Bảo Nhi, 21 tuổi. Ảnh: NVCC.

Từ Hà Nội, chị Kim Dung, 44 tuổi, cùng gia đình vào Đà Lạt du lịch. Vừa đặt chân đến thành phố vào trưa 19/11, tối cùng ngày chị nhận thông tin đèo Mimosa bị xé toạc. "Nghĩ lại khoảnh khắc suýt kẹt giữa đường mà sợ. Chúng tôi quyết định ở lại đến khi thời tiết ổn định", Dung nói.

Homestay nơi Kim Dung lưu trú có chính sách hỗ trợ khách mắc kẹt, tuy nhiên gia đình chị vẫn hạn chế ra ngoài vì Đà Lạt mưa liên tục nhiều ngày.

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực xử lý các điểm sạt lở, khơi thông các đoạn đường bị ách tắc. Hiện du khách đến hoặc rời Đà Lạt có thể di chuyển theo hai hướng đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725) và đèo Sacom dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Du khách được khuyến cáo ưu tiên ở lại nơi an toàn khi thời tiết còn xấu và theo dõi hướng dẫn mới nhất từ cơ quan chức năng.

Phương Ngân, 23 tuổi, đặt chuyến bay đến Đà Lạt ngày 20/11. Khi xuống sân bay Liên Khương và nghe tin các đèo chính còn nguy hiểm, cô quyết định đặt xe đi vòng xuống Phan Thiết. "Tôi hơi tiếc không khí se lạnh của Đà Lạt nhưng bây giờ an toàn là quan trọng nhất", Ngân cho biết.