Dân mạng xôn xao trước thông tin thương hiệu "Bánh mì ơi" đóng cửa

Thông tin này khiến một số hội nhóm kinh doanh ẩm thực (F&B) xôn xao bởi đây là thương hiệu được đầu tư bài bản và từng là "con" của một ông lớn ngành thực phẩm.

Trên Fanpage "Bánh mì ơi" có 13.000 lượt theo dõi, clip này đã có hàng ngàn lượt xem, cao hơn rất nhiều so với các dòng trạng thái khác.

Một số bình luận đặt câu hỏi: "Thiệt không trời?", "Nghỉ bán cả hệ thống hay mai bán tiếp?" nhưng chưa được quản trị kênh trả lời.

Clip 14 giây chủ đề "tạm biệt" "khép lại hành trình" Bánh mì ơi

Tối 20-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc Công ty TNHH Big Belly (chủ quản thương hiệu Bánh mì ơi), thì được biết bánh mì nghỉ bán từ 12 giờ trưa, hôm sau sẽ bán lại vào buổi sáng.

Về clip đăng trên Facebook có phải nói về việc thương hiệu sẽ đóng cửa hay không thì được trả lời gọn "Không ạ" rồi lập tức nói lời "cảm ơn", sau đó cúp máy.

Sáng 21-11, phóng viên ghé một điểm bán "Bánh mì ơi" trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu) thì nhận thấy mặt bằng này đã chuyển sang một thương hiệu trà sữa khác.

Bánh mì ơi trên đường Phan Xích Long đã ngưng kinh doanh

Ghé tiếp điểm bán trên đường Trần Cao Vân (phường Tân Định), cũng là nơi đặt văn phòng công ty thì thấy điểm bán này vẫn hoạt động bình thường nhưng khá vắng khách.

"Bánh mì ơi" có 11 loại, giá từ 15.000 – 42.000 đồng/ổ và có tủ đựng chuyên dụng, sạch sẽ, nhân viên có khẩu trang, tạp dề,… Các điểm đặt tủ bánh mì của thương hiệu này cũng khá thuận đường, tiện đậu xe cho khách ghé mang đi.

Bánh mì ơi là thương hiệu được đầu tư bài bản

Điểm bán Bánh mì ơi trên đường Trần Cao Vân vẫn bán bình thường sáng 21-11

Một chuyên gia trong ngành F&B cho biết có thể clip trên Facebook của thương hiệu là một dạng "content" (nội dung) để thu hút khách.

Thực tế, thương hiệu trên ra đời từ năm 2021, có số lượng chi nhánh lên đến 15 điểm tại nhiều vị trí thuận lợi.

"So với các tủ bánh mì truyền thống thì giá bánh mì của thương hiệu này cao hơn. Đây là một điểm yếu với mô hình bánh mì mang đi. Các tủ bánh mì bán mang đi chủ yếu lấy công làm lời, lợi nhuận thấp" – chuyên gia F&B này nhận định.

Đầu tư bài bản, vị trí đẹp nhưng "Bánh mì ơi" có giá hơi cao so với mặt bằng chung của bánh mì vỉa hè

Trước đây, "Bánh mì ơi" được biết đến là thương hiệu F&B thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại TTV, thành viên của Tập đoàn Kido.

Giám đốc công ty chính là con gái ông Trần Lệ Nguyên, sáng lập Kido, nhưng sau đó Kido đã thoái vốn toàn bộ vào cuối năm 2022. Về pháp lý, "Bánh mì ơi" hiện thuộc về Công ty TNHH Big Belly.

Trước đó, thương hiệu bánh mì tươi Bready cũng dùng từ "khép lại hành trình" để rời thị trường sau 21 năm, khiến nhiều tiêu dùng tiếc nuối.