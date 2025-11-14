Khách sạn 5 sao bán “túi mù đồ ăn thừa”: Gần 150.000đ/hộp, có cua lông, gan ngỗng

Cuộc đua săn “đồ ăn 5 sao” chỉ trong 15 phút

Gần đây, một khách sạn 5 sao tại Hàng Châu, Trung Quốc đã khiến người tiêu dùng ngạc nhiên khi bán “túi mù đồ ăn cao cấp” với giá chỉ 40 NDT (144.000đ)/phần nếu mua theo nhóm.

Gọi là “túi mù”, song thực tế, đây là một dạng buffet xô. Khách sạn sẽ cung cấp cho bạn một hộp đựng to cỡ một bàn tay, bạn sẽ được lấy bao nhiêu thực phẩm tùy ý, miễn là có thể đựng vừa trong hộp. Những thực phẩm này còn thừa lại sau mỗi buổi buffet hàng ngày ở khách sạn 5 sao.

Một người tiêu dùng đã trải nghiệm chương trình này cho biết, các món ăn khá đa dạng, đặc biệt là ở khu vực đồ nướng và đồ nguội, bao gồm vịt quay, xá xíu, heo quay giòn, hàu nướng tỏi, cua lông hấp... Người dùng này cũng gợi ý nếu bạn muốn “hòa vốn”, chỉ cần chọn cua lông là được.

Ảnh chụp của một người tiêu dùng khi trải nghiệm "túi mù" tại khách sạn này. (Ảnh: Xiaohongshu)

Ngoài ra, buffet còn có các món tráng miệng như bánh tart óc chó và bánh mousse vải. Tuy nhiên, nhiều món tráng miệng dễ tan chảy nên rất khó đóng gói. Khách mua còn có thể chọn một phần nước uống đóng lon tùy ý hoặc nước ép trái cây. Hương vị và chất lượng đều ở mức tạm được, riêng đồ tráng miệng rất ngon.

Được biết, đây là chương trình khuyến mãi mới ra mắt của khách sạn 5 sao Hangzhou Guoshou. Buffet kiểu “túi mù tự chọn” này có giá 40 NDT (144.000đ), phục vụ từ 9:15 tối đến 9:30 tối từ thứ Tư đến Chủ nhật. Trong khi đó, một bữa tối buffet thông thường ở đây có giá 298 NDT (1 triệu đồng)/người với khoảng 30 món ăn.

Ông Wang, giám đốc bán hàng cấp cao của khách sạn Hangzhou Guoshou Junlan cho biết: "Chúng tôi được coi là khách sạn đầu tiên tại Hàng Châu triển khai dịch vụ túi mù ăn tối tự chọn, hoạt động này vừa mới được triển khai vào tháng 11".

Quản lý Wang cho biết, nhiều người không thường xuyên đến nhà hàng buffet của khách sạn do hạn chế về thời gian hoặc ngân sách. Vì vậy, khách sạn muốn dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng này để mọi người có thể trải nghiệm chất lượng buffet 5 sao của khách sạn với chi phí dễ chịu hơn.

Cũng theo ông Wang chia sẻ, mỗi suất chưa bao gồm sashimi và hải sản ướp lạnh. Điều này chủ yếu là do cân nhắc về chi phí, vì một số món hải sản có thể có giá hơn 100 NDT (361.000đ) mỗi suất.

“Thay vì lãng phí thức ăn, tốt hơn hết là nên tận dụng phần thức ăn còn lại để phục vụ nhiều người hơn, giúp những người làm việc muộn có thể dễ dàng thưởng thức bữa ăn chất lượng cao vào buổi tối. Về phía khách sạn, điều này cũng giúp tăng doanh thu, tạo ra một tình huống "đôi bên cùng có lợi", ông Wang nhận định.

Tuy nhiên, giới hạn thời gian ăn chỉ vỏn vẹn trong 15 phút khiến nhiều cư dân mạng cho rằng quá vội vã. Về vấn đề này, ông Vương cho biết trong 15 phút cuối của thời gian ăn buffet, lượng khách dùng bữa tại quầy buffet khá ít. Vì vậy việc mang đồ ăn về không mang lại nhiều lợi ích cho khách dùng bữa tại chỗ. Và nếu kéo dài thời gian mang đồ ăn về, sẽ khá bất công với khách dùng bữa tại chỗ.

Ngoài tiệc buffet tối, khách sạn 5 sao này còn có tiệc buffet sáng, với các “túi mù ăn sáng” giá 20 NDT (72.000đ)/hộp, phục vụ từ 9:45 sáng đến 10:00 sáng. Quản lý Wang cho biết, hiện tại chương trình khuyến mãi này đang mang lại doanh thu từ 100 đến 200 NDT (361.000 - 722.000đ) mỗi ngày cho khách sạn.