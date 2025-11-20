Loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ có duy nhất 1 lá trong đời, ở Việt Nam cũng có

Loài cây độc đáo nhắc đến ở đây là cây một lá (Nervilia fordii) thuộc họ Orchidaceae (Lan) và còn có các tên gọi khác như thanh thiên quỳ, lan một lá, lan cờ, châu diệp, slam lài, bửa thoọc, bầu thoọc và nhiều tên khác.

Loài cây quý hiếm này ưa bóng, đặc biệt là môi trường ẩm và thường mọc trong các hốc đá, dưới tán rừng kín thường xanh ẩm hoặc tán cây lá rộng, ở độ cao từ 600-1500m. Do đó, cây một lá cũng rất khó tìm thấy ở Việt Nam.

Ở nước ta cây một lá được tìm thấy ở vùng biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Giang, Sơn La…

Củ cây một lá chuyển sang trạng thái ngủ từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau mới hoạt động trở lại.

Thông thường, cây ra hoa vào các tháng 3, 4 và 5; quả nang xuất hiện trong các tháng 4, 5 và 6. Khi nở, phần đầu của cánh hoa phía trên chụm lại, khiến cả bông trông như một chiếc đèn lồng. Quả có dạng hình thoi, trên bề mặt chia múi giống quả khế nhỏ, dài khoảng 2–3 cm. Thường sau khi hoa tàn, lá mới bắt đầu phát triển, vì vậy ta thường chỉ thấy cây mang hoa hoặc quả mà không có lá, hoặc chỉ thấy cây có lá và thường chỉ có một lá.

Cây một lá là cây địa sinh, loại cỏ sống lâu, cao từ 10 – 20cm. Thân rất ngắn, củ tròn to, có thể nặng tới 1,5 – 20g. Từ củ chỉ mọc lên một lá duy nhất, riêng lẻ, lá phát triển sau khi hoa tàn.

Lá có hình tim, tròn, đường kính khoảng 10 – 25 cm. Gân lá tỏa đều từ cuống lá, các gân lá xếp thành hình chân vịt, cuống lá dài khoảng 10 – 20 cm, có màu tím hồng.

Cây một lá có giá trị dược liệu cao, với các bộ phận của cây được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Lá và củ của cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, được sử dụng làm thuốc để thanh nhiệt, nhuận phế, giảm ho, tán ứ, giải độc và giúp giảm đau.

Cây một lá tái sinh tự nhiên bằng các tia củ, vì thế trong một nhóm cây trong tự nhiên thường có nhiều cây ở các lứa tuổi khác nhau.

Một số bài thuốc tốt cho sức khỏe từ cây một lá:

- Giúp giải độc: Lấy 2 – 3 lá cây một lá đem rửa sạch rồi phơi khô, cắt nhỏ, hãm với nước sôi trong khoảng vài phút sau đó gạn lấy phần nước cốt để uống, uống 3 lần mỗi ngày.

- Chữa lao phổi và ho: Mỗi ngày dùng 10 – 20 lá cây một lá cho vào nồi sắc hoặc hấp đường hoặc chế biến thành cao lỏng để uống cũng có tác dụng rất tốt.

- Chữa viêm nhiễm, mụn nhọt, lở loét: Dùng lá cây một lá tươi giã nát, đắp lên các chỗ đau nhức hoặc đắp mụn nhọt, các vết lở loét viêm nhiễm ngoài da, rất hiệu quả.

- Bồi bổ cơ thể: Dùng khoảng 1kg lá và củ khô ngâm với 5 lít rượu. Thời gian ngâm ít nhất là 30 ngày là có thể sử dụng được. Mỗi lần dùng 1 ly nhỏ, mỗi ngày một lần.

- Viêm miệng, viêm họng cấp tính: Lấy một vài lá tươi cây một lá, rửa sạch, dùng nhai kỹ.

- Hỗ trợ điều trị tạng lao: Lấy khoảng 15g cây một lá đem nấu với thịt lợn, dùng ăn như canh.

- Giúp trẻ dễ tiêu hóa thức ăn, suy dinh dưỡng: Lấy củ của cây một lá 5-10g nấu với thịt lợn nạc hoặc trứng gà làm thức ăn kèm với cơm.

Lưu ý, cây một lá có nhiều công dụng chữa bệnh, tuy nhiên không nên lạm dụng. Nếu có nhu cầu sử dụng nên tham khảo ý kiến từ thầy thuốc hoặc các bác sĩ có chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể sao cho dùng loại dược liệu này đúng liều lượng và đúng cách để giúp bệnh thuyên giảm.

Theo báo An ninh thủ đô, cây một lá là loài cây có giá trị dược liệu quý nên chúng chủ yếu dùng để xuất khẩu, trong nước rất ít dùng. Vì lý do này, nhiều người dân ở khu vực có cây một lá sinh sống cũng hiếm có dịp được nhìn thấy nó. Nhiều người còn đánh giá rằng, việc tìm thấy cây một lá cũng khó như tìm lá diêu bông.

Nhận thấy loài cây này có giá trị cao các nhà nghiên cứu đang tiến hành nhân giống loài cây quý hiếm này tại Lạng Sơn. Lạng Sơn là tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai, địa hình thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều nguồn gen dược liệu quý hiếm, trong đó có cây một lá, theo báo Tổ Quốc.

Sau một thời gian thí nghiệm các nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống cây một lá cho thấy, thời vụ trồng cây tốt nhất là tháng 3-4 hàng năm (tỉ lệ sống đạt từ 96,0-96,7%, tỉ lệ nảy mầm đạt 87,33-95,3%). Kích thước củ có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây một lá. Củ giống có đường kính từ 1,0 đến lớn hơn 2,0 cm đều cho tỉ lệ nảy mầm cao (87,33-97,33%).

Hiện lượng cây một lá trong tự nhiên không nhiều (ở Vườn quốc gia Pù Mát là 10 - 15 cây/100m2) khiến cho loài cây này trở nên quý hiếm và có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Cây một lá được ghi vào danh sách các loài cây cần được bảo vệ trong "Sách đỏ Việt Nam".