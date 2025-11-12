Không thể hủy phòng, khách nữ xả đầy nước trong khách sạn và cái giá phải trả

Một nữ du khách quê ở Giang Tây (Trung Quốc) đã khiến quản lý khách sạn ở thành phố Tam Á "dở khóc dở cười". Dù chỉ ở phòng khách sạn chưa đầy nửa tiếng nhưng du khách này gây thiệt hại hàng chục nghìn nhân dân tệ cho khách sạn, trang Sina đưa tin.

Ông Hùng, quản lý khách sạn tại khu Hải Đường, Tam Á, cho biết người phụ nữ này đặt phòng qua nền tảng trực tuyến, thanh toán 108 NDT (gần 400.000 đồng) và làm thủ tục nhận phòng lúc 00h55 ngày 28/10. Thế nhưng sau gần 30 phút lưu trú, nữ hành khách lại gửi yêu cầu hủy phòng với lý do “thay đổi lịch trình”.

Khách nữ xả đầy nước trong phòng khách sạn. Ảnh: Sina

Không được chấp thuận, vị khách chuyển sang than phiền “môi trường kém, cách âm không tốt”, rồi báo cảnh sát và khiếu nại lên đường dây nóng chính quyền.

Tưởng chỉ là một vụ khiếu nại nhỏ, nhưng sáng hôm đó, khách sạn phát hiện điều bất thường: nước từ tầng 2 tràn xuống sảnh tầng 1.

Video hiện trường cho thấy, vòi nước ở bồn rửa tay bị mở, nước tràn ra khắp sàn. Chăn, gối, ga giường bị ném vào khu tắm, vòi sen cũng đang xả nước, sữa tắm, dầu gội bị đổ đầy lên chăn gối.

"Có lẽ, nước đã chảy suốt từ 2h đến khi trời sáng, khiến phòng ngập nặng, tường và sàn đều bị hư hại. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng)”, đại diện khách sạn cho hay.

Khách sạn lập tức báo cho cảnh sát địa phương, nộp lại video giám sát và clip hiện trường. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã triệu tập nữ du khách để làm việc. Qua buổi giáo dục pháp luật, người phụ nữ nhận thức được sai lầm và đồng ý bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại gần 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng) cho khách sạn.

Trần nhà ở tầng 1 của khách sạn bị hư hại do nước thấm vào. Ảnh: Sina