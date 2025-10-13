Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Theo dữ liệu thị trường, vào lúc 8h30 sáng (giờ Ả Rập Xê Út), giá dầu Brent tăng 1,5% lên 63,65 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng nhích lên 59,79 USD/thùng. Động lực tăng đến sau khi giá dầu giảm mạnh gần 4% vào tuần trước, chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 5.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu hồi phục là kỳ vọng vào cuộc gặp tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới đầu tư tin rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tìm được tiếng nói chung, giúp giảm bớt nguy cơ chiến tranh thương mại kéo dài – yếu tố đã từng khiến giá dầu lao dốc.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

Tuần trước, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tăng vọt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ từ ngày 1/11, nhằm đáp trả chính sách hạn chế xuất khẩu mới của Bắc Kinh.

Trước đó, Trung Quốc đã áp thêm phí đặc biệt tại các cảng đối với tàu do Mỹ vận hành hoặc đóng, đồng thời bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm (holmium, erbium, thulium, europium và ytterbium) vào danh sách hàng hóa bị kiểm soát xuất khẩu. Các biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ 14/10, triển khai theo từng giai đoạn.

Những động thái ăn miếng trả miếng này đã làm gia tăng lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao - vốn phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu và linh kiện từ cả hai nước.

Liệu Mỹ và Trung Quốc có thể nối lại đàm phán để giảm căng thẳng?

Theo giới phân tích, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc có thể gặp mặt bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng này. Đây được xem là cơ hội vàng để hai bên “phanh lại” trước vòng leo thang mới.

Các chuyên gia của Goldman Sachs nhận định: “Câu hỏi then chốt là liệu các biện pháp thuế quan này có thực sự được triển khai, gây tác động nặng nề lên chuỗi cung ứng toàn cầu, hay chỉ là chiến thuật đàm phán nhằm giành lợi thế trước thềm cuộc gặp tại APEC.”

Ngân hàng này dự báo, kịch bản khả dĩ nhất là hai bên sẽ tạm hoãn hoặc kéo dài vô thời hạn việc tăng thuế, như từng làm hồi tháng 5. Điều đó có thể giúp ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Những yếu tố nào khác đang ảnh hưởng đến giá dầu?

Bên cạnh yếu tố Mỹ - Trung, tình hình tại Trung Đông cũng góp phần tác động đến thị trường năng lượng. Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố “cuộc chiến đã kết thúc” khi nhắc đến xung đột Gaza, sau khi ông đến khu vực để giám sát giai đoạn mới của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin do Mỹ làm trung gian.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự kết hợp của các yếu tố địa chính trị, chính sách thuế quan và bất ổn kinh tế khiến thị trường dầu vẫn đang trong trạng thái “mong manh”, dù đợt tăng nhẹ đầu tuần cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại.