Con chim được bán với giá 4,5 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Con chim ưng Mông Cổ đắt nhất từ trước đến nay đã được bán vào thứ Hai (ngày 6/10) tại Triển lãm săn bắn và chim ưng quốc tế Saudi Arabia 2025 với giá 650.000 SR (650.000 Riyal Saudi), tương đương 173.276 USD, tức khoảng 4,5 tỷ đồng, sau phiên đấu giá căng thẳng.

Theo đó, một cuộc đấu giá chim ưng Mông Cổ đã diễn ra trong khuôn khổ triển lãm, tại đây hai con chim ưng đã được bán với tổng giá là 778.000 SR (207.000 USD).

Con đầu tiên, một con chim ưng non, được có mức giá khởi điểm 70.000 SR (18.700 USD) và cuối cùng được bán với giá 128.000 SR (34.100 USD).

Con thứ hai, một con chim ưng trưởng thành, được đấu giá với giá khởi điểm 100.000 SR (26.700 USD) và cuối cùng được bán với giá 650.000 SR (173.276 USD), trở thành con chim ưng Mông Cổ đắt nhất từng được bán.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Triển lãm săn bắn và chim ưng quốc tế Saudi Arabia đã dành riêng một khu vực cho chim ưng Mông Cổ, loài chim có vị thế đặc biệt trong giới nuôi chim ưng ở Vương quốc này và trong khu vực vì chất lượng vượt trội của chúng.

Khu vực này trưng bày các giống chim ưng ưu tú, đặc biệt là chim ưng Mông Cổ, nổi tiếng với kích thước lớn, sải cánh dài và sức bền tốt.

Màu sắc của chúng trải dài từ trắng đến nâu sẫm, và những đặc điểm này mang lại cho chim ưng Mông Cổ một lợi thế trong nghề nuôi chim ưng, nhờ khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt và phản ứng nhanh với huấn luyện, khiến chúng trở thành một trong những loài chim được cả giới nghiệp dư và chuyên nghiệp săn đón nhiều nhất.

Được biết, ở khu vực Trung Đông, chim ưng được xem là một phần của cuộc sống. Chúng được huấn luyện để đi săn, nhiều người nuôi và xem chúng rất quý giá.

Giá chim ưng cũng đa dạng, đắt nhất là giống chim ưng Iceland với giá có thể lên đến 1 triệu USD. Còn mức giá trung bình của chim ưng lên đến 10.000 USD/con.

Thậm chí, Thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) còn có cả bệnh viện dành riêng cho chim ưng. Bệnh viện Chim ưng Abu Dhabi được xem là bệnh viện dành riêng cho chim ưng lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

Bệnh viện sở hữu một phòng mổ, thiết bị gây mê tiên tiến, một đơn vị khám mắt, dụng cụ theo dõi bệnh nhân, công nghệ laser mới nhất, một đơn vị chụp X-quang kỹ thuật số và các thiết bị nội soi hiện đại. Bệnh viện Chim ưng Abu Dhabi còn có trung tâm sinh sản cho chim ưng.