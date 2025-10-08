Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng.

Giá dầu quốc tế tuần qua chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga; Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ...

Tính chung tuần qua, giá dầu Brent giảm hơn 8%, giá dầu WTI hạ hơn 7%.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (6/10), giá dầu thế giới tăng hơn 1% sau khi OPEC+ công bố mức tăng sản lượng cho tháng 11 thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu phần nào lo ngại về nguồn cung dư thừa.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm. Ảnh: Nam Khánh

Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch 7/10, khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng sản lượng dầu thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11 cùng những dấu hiệu cho thấy khả năng dư cung trên thị trường.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/10), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h03' ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 65,88 USD/thùng, tăng 0,66%. Còn giá dầu WTI ở mức 62,19 USD/thùng, tăng 0,75% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (9/10).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 470-620 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 430-530 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng, dầu có thể giảm ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 2/10), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 40 đồng/lít, giá bán lẻ lên 20.200 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng 10 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 380 đồng/lít, giá bán là 19.030 đồng mỗi lít.