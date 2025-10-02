Hôm nay (2/10), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít, giá bán lên 20.200 đồng/lít.

Giá xăng dầu quay đầu đi lên. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 10 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.030 đồng/lít, tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa cũng tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 19.000 đồng/lít.

Giá dầu mazut đắt thêm 170 đồng/kg so với cách đây 7 ngày, giá bán lẻ tăng lên mức 15.370 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi lên sau khi giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/9), giá xăng được điều chỉnh giảm 368-443 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 47 đồng/lít.