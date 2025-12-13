Giá dầu xuống đáy gần 2 tháng: Vì sao thị trường lo ngại thừa cung?

Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh 61 USD/thùng, chỉ nhích nhẹ sau khi xóa sạch mức tăng đầu phiên. Trong khi chứng khoán Mỹ và toàn cầu đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử nhờ Fed đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế, thị trường dầu lại không thể hưởng lợi từ tâm lý lạc quan đó.

Nguyên nhân chính là lo ngại nguồn cung vượt xa nhu cầu trong năm tới. Dù dòng tiền đang quay lại nhiều tài sản rủi ro, dầu thô vẫn nằm sát đáy của biên độ giao dịch kể từ giữa tháng 10 đến nay. Xu hướng chung của giá Brent đang dịch dần về mốc 60 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng sự phân hóa giữa dầu và các tài sản khác phản ánh đúng rủi ro căn bản của thị trường năng lượng: cung tiếp tục tăng mạnh, trong khi nhu cầu dự kiến chỉ tăng khiêm tốn.

Dự báo thặng dư của IEA đang gây áp lực lên giá dầu

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tiếp tục nhấn mạnh dự báo về một mức thặng dư “chưa từng có” trong năm tới. Dù điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng trước, IEA vẫn cảnh báo lượng dầu tồn kho toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất 4 năm.

Điều này tạo ra áp lực lớn với thị trường dầu, vốn nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu dư cung nào. Tồn kho tăng đồng nghĩa rằng dù nhu cầu không sụt giảm mạnh, cung vẫn đang vượt quá khả năng hấp thụ của thị trường.

Theo giới quan sát, đây là lý do chính khiến giá dầu không thể phục hồi cùng nhịp với chứng khoán và trái phiếu. Như Haris Khurshid, Giám đốc đầu tư của Karobaar Capital, nhận xét: “Nhà đầu tư có thể tăng khẩu vị rủi ro ở nơi khác, nhưng vấn đề thặng dư dầu vẫn không biến mất.”

Căng thẳng địa chính trị khó có thể nâng giá dầu

Trong bối cảnh giá dầu bị kìm hãm bởi thừa cung, địa chính trị đang trở thành yếu tố hỗ trợ hiếm hoi. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp lệnh trừng phạt mới đối với ba người cháu của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng sáu tàu chở dầu, sau khi Mỹ bắt giữ một siêu tàu chở dầu gần bờ biển Venezuela.

Theo các nguồn tin am hiểu, vụ bắt giữ tàu chỉ là bước mở đầu cho giai đoạn mới trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của chính quyền Maduro. Washington muốn hạn chế tối đa khả năng Venezuela sử dụng dầu như phao cứu sinh để duy trì quyền lực.

Dù các sự kiện này có thể tạo ra một mức “sàn” tâm lý cho giá dầu, giới phân tích vẫn cho rằng ảnh hưởng của địa chính trị chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời và khó bù đắp được rủi ro thừa cung mang tính cấu trúc.