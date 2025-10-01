Giá quặng sắt tăng như lên đồng sau động thái mới của Trung Quốc

Theo thông tin từ những nguồn thạo tin, China Mineral Resources Group (CMRG) – cơ quan nhà nước được thành lập để tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong thị trường quặng sắt toàn cầu – đã yêu cầu các nhà máy thép và thương nhân nội địa tạm dừng mua tất cả các lô quặng sắt mới của BHP được định giá bằng USD.

Điều này đồng nghĩa với việc các hợp đồng mới không được ký kết, kể cả những lô hàng đã rời Australia – nơi BHP khai thác quặng. Hiện tại, chỉ có một số lô quặng BHP đã cập cảng Trung Quốc và được định giá bằng nhân dân tệ mới được giao dịch. Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc họp giữa hai bên nhưng không đạt kết quả.

Các kho dự trữ quặng sắt đang chờ được vận chuyển tại cơ sở cảng của Tập đoàn Rio Tinto ở Karratha, Tây Úc.

Tại sao Trung Quốc thực hiện biện pháp này?

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, trong khi BHP là một trong ba nhà cung cấp chủ lực của các nhà máy thép nước này. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh thị trường để điều chỉnh giá, nhất là khi nhu cầu thép trong nước đang giảm và nguồn cung từ mỏ Simandou ở Guinea sắp gia tăng.

CMRG được thành lập ba năm trước nhằm chuyển thế cân bằng thương lượng từ các tập đoàn khai khoáng như BHP, Rio Tinto và Vale sang các nhà máy thép Trung Quốc. Trước đó, cơ quan này cũng đã hạn chế nhập khẩu loại quặng Jimblebar của BHP, khiến một số nhà máy thép phải điều chỉnh sản xuất để sử dụng quặng thay thế.

Phản ứng của thị trường và BHP

Ngay sau thông tin này, hợp đồng quặng sắt tương lai tại Singapore tăng 1,8% lên 105,05 USD/tấn, trong khi cổ phiếu BHP tại London giảm tới 4,8%, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4.

CMRG chưa đưa ra bình luận, trong khi phát ngôn viên BHP cho biết công ty không thể bình luận về các thỏa thuận thương mại riêng tư. Sự việc đánh dấu một bước leo thang trong căng thẳng thương mại và giá quặng sắt toàn cầu, với tác động trực tiếp đến các nhà sản xuất thép Trung Quốc và lợi nhuận của các tập đoàn khai khoáng lớn.