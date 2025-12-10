Người livestream bán hàng phải định danh, cấm dùng ngôn ngữ, trang phục trái đạo đức

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thương mại điện tử

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định đối với hoạt động livestream bán hàng. Dự thảo luật đã bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của từng chủ thể gồm người bán, người livestream và chủ quản nền tảng.

Mục tiêu là nâng cao minh bạch thông tin, xác lập trách nhiệm pháp lý rõ ràng và tạo cơ sở cho kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Luật cũng xác định mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử là một loại hình nền tảng riêng với hệ thống nghĩa vụ được thiết kế phù hợp với bản chất hoạt động.

Theo luật này, người livestream bán hàng cần cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ xác thực danh tính. Đồng thời, phải từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đầy đủ thông tin, trong đó có giấy tờ, tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Luật cũng quy định người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Người livestream bán hàng không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng.

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc được cơ quan nhà nước yêu cầu, người livestream bán hàng phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị.

Trước khi thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật trên cơ sở ý kiến từ các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Theo ông Nguyễn Hồng Diên, việc quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia trong quá trình livestream bán hàng (bao gồm người bán, người livestream và chủ quản nền tảng) nhằm tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Về quy định định danh người bán trên sàn, quy định được xây dựng trên cơ sở khai thác hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) nhằm góp phần làm sạch thị trường thương mại điện tử.

Đồng thời, hạn chế hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua khả năng truy vết người bán, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.