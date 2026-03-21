Giá dầu thế giới hôm nay 21/3: Tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, đáp trả đòn không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars - một bước leo thang đáng kể của xung đột trong khu vực.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 18/3, đồng thời dự báo lạm phát sẽ gia tăng khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá tác động từ xung đột Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu, ước tính khoảng 140 triệu thùng.

Trong tuần, giá dầu Brent hướng tới mức tăng khoảng 6%, còn WTI tháng gần nhất vẫn thấp hơn khoảng 1,3% so với tuần trước. Khoảng cách giữa hai chuẩn giá dầu đã nới rộng lên mức cao nhất trong 11 năm, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trên thị trường năng lượng.

Dữ liệu thị trường năng lượng cho thấy nhiều mặt hàng nhiên liệu đồng loạt tăng giá trong phiên gần nhất. Giá xăng tăng lên 3,2501 USD, tương đương mức tăng 3,93%. Dầu sưởi đạt 4,5463 USD, tăng 4,71%. Than đá tăng lên 145,20 USD, tương ứng mức tăng 4,20%.

Một số mặt hàng khác như naphtha đạt 861,08 USD, tăng 1,87%; propane ở mức 0,78 USD, tăng 1,72%. Dầu Urals tăng mạnh lên 110,73 USD, tương ứng mức tăng 6,65%.

Ở chiều ngược lại, khí tự nhiên giảm xuống 3,0775 USD, tương đương mức giảm 2,80%. Ethanol giảm nhẹ 0,25%, uranium giảm 0,99% và methanol giảm 1,93%.

Diễn biến này cho thấy giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 không chỉ chịu tác động từ dầu thô mà còn phản ánh biến động rộng hơn của toàn bộ thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 19/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít, không cao hơn 27.177 đồng/lít; xăng RON95 tăng 5.115 đồng/lít, không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, không cao hơn 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, không cao hơn 35.926 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg, không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng sinh học là 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.