Liên tiếp chi mạnh quỹ Bình ổn giá xăng dầu, số dư còn bao nhiêu?

23 giờ ngày 19-3, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, lên 27.177 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 5.115 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít.

Biểu đồ biến động của giá xăng dầu từ ngày 31-12-2025 đến 19-3-2025

Cùng với đó, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, lên 33.420 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, lên 35.926 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.528 đồng/kg, lên 22.189 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ vẫn tiếp tục chi quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut chi ở mức 3.000 đồng/lít, dầu diesel là 4.000 đồng/lít), giảm 1.000 đồng/lít/kg, tùy loại so với những kỳ trước đó.

Theo cơ quan điều hành, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 19-3 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 30.177 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 33.690 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 37.420 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 25.189 đồng/kg.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ còn 2.600 tỉ đồng

Dù chi mạnh quỹ bình ổn giá nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn tăng cao, liên bộ lý giải là do thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang, cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12-3 và kỳ điều hành ngày 19-3 là: 137,072 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,312 USD/thùng, tương đương tăng 17,40%); 150,392 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,222 USD/thùng, tương đương tăng 16,43%); 202,556 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,286 USD/thùng, tương đương tăng 28,80%); 193,998 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 30,438 USD/thùng, tương đương tăng 18,61%); 759,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,192 USD/tấn, tương đương tăng 13,14%).

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu diesel và 4.000 đồng/lít/kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut) từ kỳ điều hành ngày 10-3-2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính đến ngày 19-3 còn khoảng 2.600 tỉ đồng, giảm hơn một nữa so với con số 5.600 tỉ đồng trước đó tồn trong quỹ.

Trước tình hình trên, liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.