Giá xăng dầu tăng mạnh, Bộ Xây dựng ra chỉ đạo quan trọng
Bộ Xây dựng cho biết, diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.
Đánh giá về tác động của giá xăng dầu tăng cao, Bộ Xây dựng cho biết, diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2026 (ban hành ngày 6/3/2026) về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu trong nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.
Cụ thể, các Cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam) và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu. Hướng dẫn doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.
Cùng đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Đối với các Cục quản lý chuyên ngành cần chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu.
Tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.
Trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu lúc 23 giờ ngày 19/3, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định tăng đồng loạt giá các loại xăng dầu.
Sau khi chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng E5, xăng RON 95, dầu hoả và dầu mazut được chi mức 3.000 đồng/ mỗi lít bán ra và 4.000 đồng/ mỗi lít dầu diesel bán ra, kể từ 23h00 ngày 19/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng áp dụng như sau:
- Giá xăng RON95-III tăng tăng 5.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán lẻ không cao hơn 30.690 đồng/lít;
- Giá dầu diesel 0.05S tăng 6.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán lẻ không cao hơn 33.420 đồng/lít;
- Giá dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán lẻ không cao hơn 35.926 đồng/lít;
- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.528 đồng/kg so với kỳ điều hành trước, giá bán lẻ không cao hơn 22.189 đồng/kg.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao từ kỳ điều hành ngày 10-3 đến nay, số dư chỉ còn khoảng 2.600 tỉ đồng.
-20/03/2026 10:34 AM (GMT+7)