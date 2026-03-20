Giá xăng tăng vọt sau cảnh báo cứng rắn của ông Trump nhằm vào mỏ khí đốt Iran

Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ đã tăng đáng kể kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Giá trung bình toàn quốc từ mức dưới 3 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít) vào cuối tháng 2 đã tăng lên khoảng 3,9 USD/gallon vào ngày 19/3, tức tăng hơn 90 cent, trong đó có mức tăng hơn 30 cent chỉ trong vài ngày gần đây. Diễn biến này phản ánh lo ngại ngày càng lớn của thị trường về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá năng lượng tăng vọt sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể “đánh sập hoàn toàn” mỏ khí đốt South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới, nếu Iran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Qatar để đáp trả việc Israel không kích chính mỏ khí này trên lãnh thổ Iran.

Giá xăng tại Mỹ tăng lên mức 3,98 USD/gallon

Tổng thống Trump khẳng định, Washington “không hề biết trước” về cuộc tấn công của Israel nhằm vào South Pars, đồng thời nhấn mạnh, Qatar “không liên quan và cũng không được thông báo trước”. Ông cũng kêu gọi Israel ngừng tấn công mỏ khí này, trừ khi Iran tiếp tục hành động leo thang.

South Pars được coi là trụ cột năng lượng của Iran, bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng trong nước của Iran, đồng thời gây tác động dây chuyền đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục khi xuất hiện cùng Thủ tướng Nhật Bản trưa 19/3, ông Trump thừa nhận, giá dầu đã tăng sau các cuộc tấn công quân sự song cho rằng tình hình “không tệ như dự báo”. Ông cho biết, trước khi quyết định hành động quân sự, ông từng lo ngại giá dầu sẽ tăng mạnh và nền kinh tế có thể chịu tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, những diễn biến khó lường tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột liên quan đến các cơ sở năng lượng chiến lược vẫn có thể tiếp tục gây biến động mạnh đối với giá dầu và khí đốt trong thời gian tới.