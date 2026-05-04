Giá xăng dầu hôm nay 4/5 mới nhất: Giá dầu tăng mạnh sau thông tin tàu Mỹ bị trúng tên lửa

Giá dầu thế giới bật tăng nhanh

Theo Reuters, giá dầu thế giới bật tăng khoảng 5% cuối buổi chiều nay (theo giờ Việt Nam) sau khi hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin về một sự cố với tàu chiến của Mỹ ở eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kéo dài trên tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng này.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 5,52 đô la, tương đương 5,1%, lên 113,69 USD/thùng vào lúc 17h25 phút, sau khi giảm 2,23 USD/thùng vào thứ Sáu. Giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ tăng 5,10 USD/thùng, tương đương 5%, lên 107,04 USD/thùng, sau khi giảm 3,13 đô la vào thứ Sáu.

Lúc 18 giờ ngày 4/5 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 111,78 USD/thùng; dầu WTI giao dịch ở mức 105,26 USD/thùng.

Giá dầu Brent tăng trở lại. (Ảnh chụp màn hình).

Giá dầu thế giới bật tăng trước động thái của Mỹ và Iran trở nên căng thẳng. Đồng thời, chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn bị hạn chế.

Hãng tin Fars hôm thứ Hai, dẫn nguồn tin địa phương đưa tin một tàu chiến Mỹ dự định đi qua eo biển đã bị buộc phải quay trở lại sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran. Hai tên lửa đã bắn trúng tàu này khi nó đang di chuyển gần Jask - một cảng biển phía nam của Iran. Hải quân Iran cũng cho biết họ đã ngăn chặn các tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực eo biển Hormuz.

Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức, nhưng Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ phủ nhận việc một tàu nước này bị trúng tên lửa. Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch do nguồn cung dầu qua eo biển tiếp tục bị gián đoạn.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục chừng nào dòng chảy dầu qua eo biển còn bị hạn chế."

Giá dầu thô WTI cũng tăng vượt 102 USD/thùng. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu nỗ lực hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, nhưng giá dầu vẫn ở mức trên 100 đô la một thùng, trong khi chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn bị hạn chế.

Đáp lại, quân đội Iran hôm thứ Hai đã cảnh báo lực lượng Mỹ không được tiến vào eo biển, đồng thời cho biết lực lượng của họ sẽ "phản ứng mạnh mẽ" trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Ông Trump đã đặt việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran làm ưu tiên hàng đầu, nhưng Iran muốn trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân cho đến sau chiến tranh và trước tiên dỡ bỏ các lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa ở vùng Vịnh.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh hôm thứ Hai cho biết, một tàu chở dầu đã báo cáo bị trúng các vật thể lạ khi đang di chuyển gần Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hôm Chủ nhật, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, được gọi là OPEC+, cho biết họ sẽ tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6 cho 7 thành viên, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Mức tăng này phù hợp với thỏa thuận cho tháng 5, trừ đi phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, lượng dầu bổ sung dự kiến ​​sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ chừng nào cuộc chiến tranh Iran còn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước vẫn duy trì ở mức thấp.

Tính đến 17 giờ ngày 4/5, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá bán xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh so với mức đỉnh. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm gần 37,1%, tương đương giảm gần 16.616 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 nay đã giảm 10.089 đồng/lít (tức giảm 29,81%). Giá xăng E5 RON92 cũng hạ 7.488 đồng/lít (giảm 24,87%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.