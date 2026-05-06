Từng hái ra tiền, nhà mặt phố Hà Nội giờ cho thuê khó, bán cũng chật vật

Không còn cảnh “treo biển là có người hỏi”, nhiều chủ nhà mặt phố rơi vào tình cảnh để trống kéo dài, giảm giá vẫn khó tìm khách.

Ông Minh (Hà Đông, Hà Nội) đang rao bán căn nhà mặt tiền rộng 4m, diện tích hơn 60m2, nằm trên một con phố sầm uất. Trước đây, ông từng có nguồn thu ổn định từ việc cho thuê kinh doanh. Năm 2024, sau khi cửa hàng điện thoại trả mặt bằng, căn nhà của ông rơi vào cảnh ế khách kéo dài.

Suốt một năm qua, ông liên tục đăng tin, nhờ môi giới tìm khách. Giá thuê ban đầu hơn 40 triệu đồng/tháng, được đánh giá là phù hợp với vị trí căn nhà. Đến nay, ông phải giảm xuống còn 25 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không có người hỏi.

Đầu năm nay, ông Minh chuyển hướng rao bán căn nhà với kỳ vọng xoay vòng vốn. Lượng khách hỏi mua rất ít, phần lớn vẫn là môi giới. Dù đã nhờ đến nhiều sàn giao dịch lớn hỗ trợ, đến nay ông vẫn chưa thể chốt được giao dịch.

Nhiều nhà mặt phố treo biển cho thuê. Ảnh: D.A

Không riêng trường hợp của ông Minh, nhiều tuyến phố tại Hà Đông và một số khu vực khác của Hà Nội ghi nhận tỷ lệ mặt bằng bỏ trống tăng lên. Một số chủ nhà chấp nhận giảm giá sâu, thậm chí linh hoạt điều kiện thuê, nhưng vẫn khó tìm được khách phù hợp.

Vài năm trước, những căn nhà mặt phố tương tự gần như không bao giờ rơi vào tình trạng bỏ trống. Chủ nhà dễ dàng cho thuê và duy trì nguồn thu ổn định hàng tháng. Thị trường đã thay đổi nhanh chóng khi nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh sụt giảm, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ truyền thống.

Theo khảo sát tại khu vực Hà Đông, nhiều căn nhà mặt phố đang treo biển cho thuê. Mức giá thuê phổ biến từ khoảng 20-30 triệu đồng/tháng đối với mặt bằng quy mô vừa trên các tuyến phố nhỏ. Tại các tuyến phố trung tâm, những căn nhà có diện tích lớn có thể được chào thuê từ 40-80 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, một căn nhà mặt phố Trần Phú (Hà Đông) diện tích 80m2 đang chào giá 80 triệu đồng/tháng; cũng với diện tích trên, nhà mặt phố Nguyễn Văn Lộc có giá thấp hơn, khoảng 60 triệu đồng/tháng; căn nhà 56m2 tại mặt phố Văn Quán đang được chào thuê 40 triệu đồng/tháng.

Tại khu vực Thanh Xuân, mặt bằng diện tích khoảng 50-100m2 phổ biến được chào thuê từ 20-40 triệu đồng/tháng. Các vị trí đẹp trên các trục như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương có thể lên tới 40-100 triệu đồng/tháng.

Tình trạng treo biển cho thuê tại các tuyến phố ở những khu vực khác cũng ở mức cao. Tại quận Hai Bà Trưng, các mặt bằng diện tích khoảng 50-100m2 phổ biến được chào thuê từ 30-50 triệu đồng/tháng. Những vị trí đẹp, mặt tiền lớn hoặc nằm trên trục kinh doanh sầm uất có thể lên tới 70-110 triệu đồng/tháng.

Dù nhiều chủ nhà đã chủ động giảm giá, nhưng biển cho thuê vẫn treo cả năm mà không có khách. Từ “gà đẻ trứng vàng”, nhà phố cho thuê đang dần mất đi sức hấp dẫn, buộc nhiều chủ nhà phải tính đến phương án bán tài sản.

Khó bán

Ông Hoàng Kim, một môi giới chuyên phân khúc nhà phố, cho biết nguồn cung nhà mặt phố trung tâm đang có xu hướng tăng lên rõ rệt khi nhiều chủ sở hữu đồng loạt rao bán. Trước đây, các căn nhà này chủ yếu được cho thuê làm khách sạn, văn phòng hoặc mô hình lưu trú ngắn hạn, mang lại dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kém thuận lợi, nhiều chủ nhà đã chuyển hướng sang bán tài sản. Ông Kim đang nắm trong tay danh sách khá lớn các căn nhà phố cổ có vị trí đẹp, được chào bán với mức giá thấp hơn trước Tết vài tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà mặt phố tại nhiều khu vực đã giảm rõ rệt. Nhiều chủ nhà điều chỉnh giá xuống từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để tăng khả năng thanh khoản. Mức giảm phổ biến từ 5-15%.

Nguyên nhân chính khiến nhà mặt phố Hà Nội giảm sức hút nằm ở sự chuyển dịch căn bản của thị trường bán lẻ. Sự bùng nổ của thương mại điện tử cùng với đà phát triển mạnh của các trung tâm thương mại hiện đại đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng, khiến mô hình kinh doanh truyền thống trên mặt phố dần mất lợi thế.

Trong khi doanh thu của các cửa hàng sụt giảm, chi phí vận hành như điện, nước, nhân sự vẫn duy trì ở mức cao, cộng với việc nhiều chủ nhà tiếp tục neo giá, khiến tình trạng mặt bằng bỏ trống kéo dài.

Theo ông Kim, để chốt khách nhanh, chủ nhà cần thay đổi cách tiếp cận, thay vì treo giá cao chờ khách. Yếu tố quan trọng nhất là định giá tài sản sát với thị trường, sẵn sàng giảm về mức cạnh tranh, thậm chí thấp hơn 10-30% so với giai đoạn đỉnh nếu cần thiết để thu hút dòng tiền thực.

Bên cạnh đó, chủ nhà nên chủ động “làm mới” bất động sản như sửa chữa mặt tiền, tối ưu công năng sử dụng, tạo hình ảnh sạch sẽ, hiện đại để tăng sức hấp dẫn khi khách xem thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, bất động sản chỉ có thể bán nhanh khi vừa có giá hợp lý, vừa tạo được giá trị sử dụng rõ ràng và phù hợp với nhu cầu thực của người mua.