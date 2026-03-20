Quy định mới về điều hành giá xăng dầu, chỉ điều chỉnh khi tăng trên 15%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 36 ngày 6-3-2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026.

Giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày

Tại Nghị quyết 55, Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, tức ngày 19-3.

Cụ thể, Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Quy định mới về điều hành giá xăng dầu

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên.

Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Như vậy, giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, thay vì quy định trên 7% đã được áp dụng từ ngày 6-3.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành liền kề trước thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện theo quy định là ngày thứ Năm hằng tuần.

Cùng với đó, Chính phủ cũng cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày giảm từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Trường hợp tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành liền kề trước thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện theo quy định là ngày thứ Năm hằng tuần.

Từ kỳ điều hành ngày 10-3 đến 19-3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu diesel và 4.000 đồng/lít/kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut) để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính đến ngày 19-3 còn khoảng 2.600 tỉ đồng, giảm hơn một nữa so với con số 5.600 tỉ đồng trước đó tồn trong quỹ.

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu sáng ngày 20-3, Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho quỹ Bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15-4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.