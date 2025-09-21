Gãy chân trên đỉnh núi, blogger chi hơn 200 triệu thuê “cứu hộ” địa phương

Gây tranh cãi vì cứu hộ 12 tiếng, lấy phí hơn 200 triệu

Gần đây, tại đỉnh Reddomain tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, một blogger có biệt danh “Tou Tie Xiao Xiao” đã bị một tảng đá lớn rơi trúng khi đang xuống núi. Cô đã bị gãy xương đùi và bị thương ở ngón chân, không thể di chuyển.

Bạn bè đi cùng đã cố gắng bế cô đi nhưng không thành công. Do trên núi cũng không có tín hiệu, cô đã nhiều lần kêu cứu nhưng vô ích. Nữ blogger cũng không thể liên hệ với trực thăng hay các dịch vụ cứu hộ khác. Cuối cùng, cô đã dùng bộ đàm để liên lạc với đoàn xe đã đưa cô lên núi.

Theo Xiao Xiao chia sẻ, phía đoàn xe đã ra giá 10.000 NDT (35,7, triệu đồng)/người để cho 6 người khiêng cô xuống núi và đưa đến thảo nguyên. Cuối cùng, có tới khoảng 10 người đến giúp, nhưng vẫn chỉ lấy mức giá cho 6 người là 60.000 NDT (214,5 triệu đồng). Hành trình này kéo dài suốt 12 tiếng.

Dù nữ blogger cảm thấy rất biết ơn khi được giúp đỡ, tuy nhiên sự việc này lại gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung.

Một số người cho rằng việc chi 60.000 NDT để xuống núi an toàn trong tình trạng bị thương nặng, như vậy có thể đến bệnh viện nhanh chóng thì cũng không tốn kém.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng 60.000 NDT là quá đắt và phía đoàn xe đã lợi dụng người đang gặp khó khăn. Độ cao ở đỉnh Reddomain là hơn 4.000m, đội cứu hộ đã đến nơi nhanh chóng, nghĩa là khoảng cách không xa và đường đi cũng không quá khó khăn, không có nhiều đá rơi.

Liu Li, một hướng dẫn viên địa phương lâu năm cho biết, vụ việc này đã gây xôn xao trên mạng và ảnh hưởng phần nào đến những dân làng có liên quan. Chú của cô chính là một trong những người dân làng đã hỗ trợ nạn nhân lúc đó.

Liu Li cho biết cô cảm thấy 60.000 NDT không phải là số tiền quá lớn, thứ nhất là vì các bên liên quan đã đồng ý, thứ hai là vì việc cứu hộ rất khó khăn.

“Trong tình huống đó, nếu không có ai đến giúp đỡ, họ có thể đã mất mạng”, Liu Li chia sẻ.

Liu Li cũng giải thích rằng việc bị đá rơi trúng người là chuyện hiếm gặp. Cô đã làm hướng dẫn viên gần 5 năm qua, đây là lần duy nhất cô gặp phải trường hợp này.

Mỗi năm, ở Reddomain thường có 4-5 vụ cần đến cứu hộ, nhưng chủ yếu là do say độ cao. Vị trí cứu hộ không xa như nơi này, do đó số tiền dịch vụ cao nhất mà Liu Li từng biết đến là khoảng 30.000 NDT (107 triệu đồng).

Liu Li cho biết quãng đường từ làng đến hiện trường rồi đến thảo nguyên khoảng 40 km. Thêm vào đó, việc di chuyển ở độ cao lớn và phải khiêng theo người cũng khá vất vả.

"Không có giá cố định cho việc cứu hộ, tất cả đều được thương lượng dựa trên tình hình thực tế”, Liu Li nhận định.