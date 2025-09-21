Động thái mới của ông Trump khiến doanh nghiệp công nghệ Mỹ và chính phủ nước ngoài chao đảo

Theo Nhà Trắng, mức phí mới sẽ chỉ áp dụng cho các đơn xin visa H-1B mới, không ảnh hưởng đến người đang nắm giữ hoặc gia hạn visa. Quy định này sẽ được áp dụng ngay từ kỳ quay số tiếp theo, nhưng không liên quan đến những người đã trúng tuyển visa năm tài khóa 2025. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, đây không phải là loại phí thu hàng năm như một số kênh truyền thông đưa tin trước đó.

Doanh nghiệp công nghệ và tài chính lo ngại

Các tập đoàn lớn tại Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư trình độ cao, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc. Việc áp phí “khủng” đe dọa trực tiếp đến nguồn nhân lực này. Ngay sau thông báo, Amazon, Microsoft, Goldman Sachs hay JPMorgan Chase đã đồng loạt gửi khuyến nghị nội bộ, yêu cầu nhân viên mang visa H-1B hạn chế tối đa di chuyển quốc tế, thậm chí khẩn trương quay lại Mỹ trước thời điểm 0h01 ngày 21/9 để tránh rủi ro.

Thực tế, Amazon hiện là công ty sử dụng nhiều lao động H-1B nhất, hơn 14.000 người tính đến cuối tháng 6. Các “ông lớn” như Microsoft, Meta, Apple và Google cũng sở hữu hơn 4.000 visa H-1B mỗi bên. Với mức phí mới, kế hoạch tuyển dụng nhân tài quốc tế của họ có nguy cơ bị đảo lộn hoàn toàn.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định động thái này nhằm thực hiện cam kết “ưu tiên người lao động Mỹ” của Tổng thống Trump. Theo bà, việc áp phí sẽ ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp “lạm dụng hệ thống” để hạ giá lao động, đồng thời bảo đảm cơ hội cho những công ty thật sự cần lao động tay nghề cao. Rogers nhấn mạnh đây là “hành động hợp lý, giúp đưa sự chắc chắn trở lại cho thị trường lao động Mỹ”.

Các chính phủ nước ngoài phản ứng ra sao?

Tại Ấn Độ, Bộ Ngoại giao cho biết đang khẩn trương nghiên cứu tác động, đồng thời cảnh báo biện pháp này có thể gây gián đoạn đời sống của nhiều gia đình. New Delhi nhấn mạnh lợi ích chung của cả Ấn Độ và Mỹ là duy trì tính cạnh tranh trong đổi mới sáng tạo, không để các biện pháp hạn chế làm suy yếu mối quan hệ.

Hàn Quốc cũng cho biết đang đánh giá kỹ lưỡng ảnh hưởng đối với doanh nghiệp và người lao động nước này tại Mỹ. Giới quan sát cho rằng, động thái của ông Trump có thể kéo theo làn sóng điều chỉnh chính sách nhân sự và công nghệ ở nhiều quốc gia có lực lượng lao động di cư sang Mỹ.