Bánh mì 100.000đ/ổ, tiệm bánh vẫn vứt bỏ hàng trăm chiếc mỗi ngày

Tiệm bánh cao cấp “gây sốc”: Thà vứt đồ bán ế chứ quyết không giảm giá

Tại nhiều cửa hàng bánh, bánh cuối ngày sẽ được giảm giá để dễ tiêu thụ hơn. Tuy nhiên, một tiệm bánh tại Thượng Hải, Trung Quốc lại mạnh tay bỏ hết bánh “bán ế” vào thùng rác ngay sau khi hết giờ làm việc.

Được biết, đây là một tiệm bánh nổi tiếng trên mạng, thuộc khu trung tâm thương mại coa cấp Shanghai MixC.

Trước giờ tiệm đóng cửa, những chiếc bánh còn thừa sẽ được dồn lại một chỗ, kệ bánh ở hai bên trống không. Theo nhân viên của tiệm chia sẻ, bánh mì còn thừa sẽ không được giảm giá và sẽ được xử lý tiêu hủy sau khi tiệm đóng cửa.

Ảnh: Nonghao Shanghai

Dù nhân viên cũng cảm thấy rất lãng phí song đây là quy định của công ty và họ phải làm theo. Điều đáng nói, những chiếc bánh ở đây không hề rẻ. Một chiếc bánh mì bơ có giá 20 NDT (72.000đ), bánh burger phô mai có giá 26,8 NDT (97.000đ), thậm chí có loại giấ còn lên đến 40 NDT (144.000đ).

Một chiếc bánh có giá gần 40 NDT (hơn 144.000đ) tại cửa tiệm (Ảnh: Nonghao Shanghai)

Được biết, những chiếc bánh ở đây đều được sản xuất trong ngày, hạn sử dụng trong vòng 2 ngày.

Những chiếc bánh bị vứt vào túi bóng đen và đem đi tiêu hủy (Ảnh: Nonghao Shanghai)

Khi thông tin về việc tiệm bánh sẵn sàng tiêu hủy sản phẩm chứ không giảm giá, nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thấy đau lòng và cho rằng cách làm này quá lãng phí. Có người bình luận, nếu không bán hết thì không nên sản xuất nhiều như vậy.

Tuy nhiên ở phía ngược lại, cũng có một số cư dân mạng đồng tình với tiệm bánh. Bởi nếu có giờ giảm giá bánh cố định hàng ngày sẽ tạo cho người tiêu dùng thói quen chờ đến lúc giảm giá mới mua. Một cư dân mạng kể lại trải nghiệm về một tiệm bánh từng thường xuyên giảm giá vào lúc 8 giờ tối, có nhiều khách hàng đã bỏ sẵn bánh vào giỏ và chờ đến lúc giảm giá để thanh toán, gây thiệt hại lớn cho cửa hàng.