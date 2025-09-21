Nữ đại gia mua nhà 32 tỷ, chưa ở đã "ngập"

Mua nhà tiền tỷ chưa kịp ở, nhà đã thành “sông”

Cô Zhong - một nữ đại gia tại Trung Quốc đã chi hơn 9 triệu NDT để mua một căn hộ cao cấp tại Hàng Châu. Căn hộ này được bàn giao vào tháng 4 năm nay, diện tích lên đến hơn 330m2. Không gian bên trong được bài trí vô cùng sang trọng và đẹp mắt.

Cô Zhong - chủ nhân của căn nhà "ngập nước" tiền tỷ (Ảnh: 1818 Golden Eyes)

Theo lời kể của cô Zhong, vào ngày 13/8, họ sửa toàn bộ căn nhà và tất cả điều hòa trong nhà đều được bật. Trước đó, do chưa dọn vào ở nên họ chỉ bật điều hòa phồng khách, chưa bật điều hòa phòng ngủ. Lần này khi bật tất cả điều hòa trong nhà, sự cố mới xuất hiện.

Ảnh: 1818 Golden Eyes

Sau khi bật điều hòa phòng ngủ được một lúc, cô Zhong phát hiện nước chảy ra từ góc tường và tràn ra từ đáy tủ gần đó. Khi thợ phá một lỗ trên trần nhà, họ mới nhận ra bên trong tường có một đường ống bị rò rỉ, toàn bộ trần nhà đều bị ướt. Đây chính là đường ống thoát nước của điều hòa.

Ảnh: 1818 Golden Eyes

Bên trong có rất nhiều đường ống chồng chéo. Thợ chỉ tam thời sử lại đơn giản, bịt lại các lỗ rò trên đường ống.

Ảnh: 1818 Golden Eyes

Cô Zhong bức xúc cho biết, không chỉ phần trần nhà, nhiều khu vực khác như tủ đồ, sàn gỗ cũng bị “liên lụy”. Tổn thất khi phòng ngủ bị dột nước là không nhỏ, vì vậy cô Zhong hy vọng nhà thầu có thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Trước đó, cô đã tìm đến ban quản lý để yêu cầu hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên ban quản lý lại đổ trách nhiệm cho bên nhà đầu tư, và phía nhà đầu tư tiếp tục nói rằng cô nên tìm đến công ty lắp điều hòa. Phía nhà đầu tư cho rằng đây là vấn đề của công ty lắp điều hòa. Hơn 3 tuần kể từ khi cô Zhong báo cáo vụ việc, các bên liên quan vẫn ở trong trạng thái “đang nói chuyện, đang thương lượng”. Căn nhà đã được bàn giao và gia đình cô Zhong cũng cần chuyển vào ở.