Dịch vụ trai 6 múi bế du khách trượt tuyết

Chiều cuối năm 2025, tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Đông Bắc Á, Zhao, 26 tuổi, đến từ Thẩm Dương, được một huấn luyện viên bế trọn trên tay trượt xuống dốc ngoài trời. Cô mỉm cười, tay cầm những quả bóng bay đỏ, khoác nhẹ vai người hướng dẫn, phía sau là nhóm người mặc áo cam cầm biểu ngữ chúc mừng, hoa, bánh ngọt và khói màu. Toàn bộ khoảnh khắc được quay lại như một thước phim sinh nhật giữa tuyết trắng.

Zhao có sinh nhật đáng nhớ khi được huấn luyện viên bế trượt tuyết. Ảnh: Sina

Zhao cho biết cô chi hơn 5.000 NCT (khoảng 17 triệu đồng) cho gói sinh nhật và đây là lần đầu trải nghiệm dịch vụ này. "Tôi muốn cảm giác vừa lạ vừa vui, kiểu được chăm sóc trọn vẹn trong ngày đặc biệt của mình", cô nói, đồng thời cho biết đã giới thiệu gói dịch vụ cho bạn bè sau buổi trượt. Video của Zhao nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Theo ghi nhận từ truyền thông địa phương, dịch vụ "trượt tuyết được bế" xuất hiện tại một số khu nghỉ dưỡng lớn ở đông bắc Trung Quốc trong mùa cao điểm, hướng tới nhóm khách trẻ 20-35 tuổi và cả phụ nữ trung niên muốn tìm trải nghiệm mới lạ dịp sinh nhật, kỷ niệm.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết dịch vụ bế bồng trượt tuyết là cách để những người không biết trượt vẫn cảm nhận được tốc độ, gió lạnh và không khí sôi động trên đường trượt. Ngoài ra, tại đây vẫn cung cấp các dịch vụ hướng dẫn trượt trong 1-2 ngày với chi phí tối thiểu là 300 NDT/giờ. Một nhân viên tại khu nghỉ dưỡng nhấn mạnh các huấn luyện viên trượt đều có trình độ chuyên môn và thể hình đẹp.

Gói tổ chức sinh nhật bao gồm cả dịch vụ bế trượt tuyết và bánh kem, thổi nến.

Sự lan tỏa nhanh chóng kéo theo hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người ủng hộ cho rằng dịch vụ mang lại "giá trị tinh thần", giúp thu hút giới trẻ đến các tỉnh đông bắc và thúc đẩy thể thao mùa đông. Ngược lại, các ý kiến phản biện đặt câu hỏi về an toàn và ranh giới tiếp xúc: "Ai chịu trách nhiệm nếu huấn luyện viên mất thăng bằng, va chạm với người khác"; "Phải làm gì nếu huấn luyện viên tiếp xúc quá giới hạn"...

Theo các chuyên gia quan sát văn hóa tiêu dùng, đây là một phần của "kinh tế cảm xúc" đang phát triển sau đại dịch, khi người trẻ sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm mang tính chăm sóc tinh thần và cá nhân hóa cao. Những dịch vụ đồng hành thể thao không mới tại Trung Quốc. Trước đó, các nam hướng dẫn trẻ được thuê dẫn đường leo núi tại Núi Nga Mi từng gây chú ý; hay một khu du lịch đăng tuyển "người đồng hành trượt tuyết" với mức lương tới 50.000 NDT mỗi tháng, kèm yêu cầu ngoại hình và kỹ năng giao tiếp.

Từ góc độ xã hội học, trào lưu này phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu giải trí đô thị: không chỉ vận động, mà còn là cảm giác được quan tâm, được kể câu chuyện về chính mình. Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn an toàn, đào tạo kỹ năng và quy tắc nghề nghiệp cần được đặt lên hàng đầu để những trải nghiệm "đắt giá tinh thần" không đánh đổi bằng rủi ro.