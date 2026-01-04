Giá xăng dầu hôm nay 4/1: Giá dầu thế giới biến động sau khi Mỹ bắt tổng thống Venezuela

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 4/1, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics và Oilprice đều biến động, giá dầu thô thế giới đồng loạt suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 4/1: Suy giảm đồng loạt

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,32 USD/thùng, giảm 0,1 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,17% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,75 USD/thùng, giảm 0,1 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,16 % về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh tuần qua khiến giá bình quân suy giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm 2,77% đến 3% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 22%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã giảm khoảng 1% xuống còn khoảng 60,4 USD/thùng vào thứ Sáu do lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng gia tăng lấn át những rủi ro địa chính trị leo thang.

Hiện giá dầu thô thế giới chưa có động thái phản ứng lớn sau khi Mỹ vừa đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro vào đêm rạng sáng 3/1.

Khi nhu cầu dầu mỏ bước vào giai đoạn suy giảm theo mùa, OPEC+ đang phát tín hiệu thận trọng, và các nhà sản xuất chủ chốt do Ả Rập Xê Út dẫn đầu dự kiến ​​sẽ tái khẳng định việc tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên tại cuộc họp ngày 4 tháng 1.

Giá dầu đã suy yếu đến năm 2025 khi OPEC+ và các nhà sản xuất ngoài OPEC như Mỹ và Guyana tăng sản lượng trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu giảm. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo thặng dư khoảng 3,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, hạn chế tác động của sự gián đoạn nguồn cung lên giá cả.

Giá xăng dầu hôm nay 4/1: Trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 4/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).