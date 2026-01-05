Giá xăng dầu hôm nay 5/1: Giá dầu thế giới “bất ổn”

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 5/1, giá dầu thô ghi nhận trên các sàn Trading Economics và Oilprice tăng giảm trái chiều.

Giá xăng dầu hôm nay 5/1: Biến động thất thường

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô thế giới giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,2 USD/thùng, giảm 0,06 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,11% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,75 USD/thùng, tăng nhẹ 0,06 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,01 % về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh tuần qua khiến giá bình quân suy giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm trên 4,7% so với tháng 12/2025; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 22%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng lên trên 61 USD vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, sau khi ghi nhận mức giảm hàng năm lớn nhất trong 5 năm, khi thị trường cân nhắc các cuộc đàm phán OPEC+ sắp tới và những diễn biến địa chính trị đang diễn ra. Liên minh này dự kiến ​​sẽ họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 1, với kỳ vọng nhóm sẽ duy trì thỏa thuận tháng 11 về việc tạm dừng tăng sản lượng.

Những diễn biến địa chính trị vẫn là bối cảnh, khi Washington tăng cường áp lực lên ngành năng lượng của Venezuela bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty và tàu thuyền có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị cáo buộc liên quan đến việc né tránh các hạn chế xuất khẩu.

Riêng biệt, căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang trong dịp năm mới, với các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở cảng Biển Đen và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Ở những nơi khác, dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,934 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 11 và vượt quá kỳ vọng của thị trường về mức giảm 0,9 triệu thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 5/1: Trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 5/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).