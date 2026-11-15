Đây là con đặc sản nuôi thành công ở Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, con hậu bị bán giá 17 triệu đồng/con

Từ 10 con chồn hương giống bố mẹ ban đầu, sau gần 4 năm gây nuôi, đàn chồn của gia đình anh Lê Thanh Bảo, ngụ ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ) đã phát triển đàn chồn hương lên khoảng 600 - 700 con, mang lại hiệu quả kinh tế cao, với nguồn thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.

Cơ duyên đến với mô hình nuôi chồn hương (nuôi cầy hương) của anh Lê Thanh Bảo bắt đầu từ một chuyến tham quan tại tỉnh Tây Ninh.

Nhận thấy, chồn hương có tiềm năng phát triển kinh tế. Trở về nhà Kiên Giang, anh Bảo dành một tháng tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc, khả năng sinh sản cũng như thị trường tiêu thụ chồn hương.

Sau khi cân nhắc điều kiện kinh tế gia đình, anh Lê Thanh Bảo quyết định đầu tư 10 con chồn giống bố mẹ để bắt đầu gây nuôi.

Lãnh đạo xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ) tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi chồn hương của gia đình anh Lê Thanh Bảo tại ấp Tân Phong.

Trong đó, anh Lê Thanh Bảo, ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ) lựa chọn giống chồn cam thay vì chồn đước.

Bởi qua tìm hiểu, giống chồn cam này có đặc tính dễ nuôi, ít bệnh, sinh sản tốt và phát triển nhanh.

Trong quá trình chăn nuôi, anh Lê Thanh Bảo đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc và theo dõi khả năng sinh sản của đàn chồn.

Theo kinh nghiệm nuôi chồn hương của anh, chồn cái nuôi khoảng 10 - 12 tháng có thể bắt đầu phối giống và sinh sản.

Anh Lê Thanh Bảo, ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ) giới thiệu chồn hương được gia đình nuôi, chăm sóc và nhân giống.

Đối với giống chồn cam, mỗi năm, một con chồn mẹ có thể sinh từ 2 - 3 lứa, bình quân khoảng 5 con/lứa.

Trong điều kiện được chăm sóc tốt, bảo đảm dinh dưỡng, số con sinh ra có thể đạt 7 - 8 con/lứa.

Đối với chồn con, người nuôi cần hạn chế tác động, tránh gây tiếng ồn và tiếp xúc nhiều trong thời gian đầu để chồn mẹ có điều kiện chăm sóc con.

Không chỉ quan tâm đến khả năng sinh sản của chồn hương, anh Lê Thanh Bảo còn chủ động tìm tòi, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi con đặc sản này.

Trước đây, thức ăn chủ yếu của chồn hương (cầy hương) là cá, ếch và trái cây. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, anh chuyển sang sử dụng thức ăn viên để thuận tiện hơn trong bảo quản, chế biến và cung cấp dinh dưỡng.

Theo anh, thức ăn viên giúp chồn hương dễ tiêu hóa, phát triển khỏe mạnh, hạn chế tình trạng thức ăn ôi thiu, đồng thời giảm công chăm sóc.

Chi phí thức ăn dạng viên cho chồn hương, theo tính toán của anh Lê Thanh Bảo là bình quân khoảng 1.500 - 2.000 đồng/con chồn/ngày.

Với chồn thương phẩm, thời gian nuôi khoảng 8 tháng có thể đạt trọng lượng từ 3,5 - 4kg/con.

Hiện gia đình anh Bảo cung cấp ra thị trường cả chồn giống và chồn thương phẩm. Giá chồn thương phẩm khoảng 1,6 triệu đồng/kg; chồn giống 3 tháng tuổi có giá khoảng 8 triệu đồng/cặp, chồn hậu bị có giá từ 17 - 18 triệu đồng/con.

Nhờ duy trì đàn chồn sinh sản và chủ động nguồn cung, sản phẩm của gia đình anh có đầu ra tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu của đối tác thu mua.

Người dân tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm nuôi chồn hương của gia đình anh Lê Thanh Bảo, hướng đến phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Từ quy mô nhỏ ban đầu, đến nay đàn chồn hương đã phát triển lên khoảng 600 - 700 con.

Mô hình nuôi con đặc sản mang lại nguồn thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện đời sống và tạo điều kiện để gia đình anh Bảo tiếp tục tái đầu tư sản xuất.

Hiện anh Bảo còn có kế hoạch mở rộng quy mô chuồng trại, đầu tư thêm lồng nuôi nhằm nâng cao khả năng cung ứng chồn giống và chồn thương phẩm ra thị trường.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi con chồn hương, phát triển mô hình, anh Bảo cho rằng: “Nuôi chồn hương không đòi hỏi diện tích lớn và không mất quá nhiều thời gian chăm sóc, nhưng người nuôi phải hiểu rõ tập tính của vật nuôi, nhất là đặc điểm hoạt động về đêm, ngủ ban ngày.

Khi chồn sinh sản, cần giữ môi trường yên tĩnh, hạn chế làm ảnh hưởng đến chồn mẹ và chồn con”.

Theo anh Bảo, chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn nên người dân cần tính toán khả năng tài chính, tìm hiểu kỹ thị trường tiêu thụ, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng trước khi bắt tay thực hiện.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang-Võ Văn Dũng cho biết, nuôi chồn hương là một trong những mô hình đang phát triển, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tại địa phương.

Trong đó, gia đình anh Lê Thanh Bảo là một trong những hộ thực hiện thành công, mạnh dạn đầu tư và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Tuy nhiên, đây là loài động vật hoang dã thuộc diện quản lý theo quy định, do đó người dân khi có nhu cầu gây nuôi phải tìm hiểu, thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép, bảo đảm nguồn gốc con giống và chấp hành các quy định về quản lý, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã.

Thực tế từ mô hình nuôi động vật hoang dã làm con đặc sản của anh Lê Thanh Bảo cho thấy, việc chủ động tìm hiểu thị trường, lựa chọn vật nuôi phù hợp và không ngừng đổi mới phương thức sản xuất là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đây cũng là hướng đi có thể tham khảo trong quá trình đa dạng hóa vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân nông thôn tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.