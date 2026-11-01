Bỏ 80 triệu đầu tư nuôi con vật này, nông dân Quảng Ngãi thu hơn 100 triệu đồg/năm từ thứ bổ dưỡng mọc trên đầu

Từ 5 con hươu sao đến nguồn thu trăm triệu đồng

Năm 2020, khi đang canh tác 1,2ha cà phê, ông Trần Xuân Hạ, ở thôn Sa Sơn, xã Sa Thầy quyết định đầu tư hơn 80 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua 2 con hươu đực và 3 con hươu cái về nuôi.

Thời gian đầu, do hươu còn mang nhiều đặc tính hoang dã, ông Hạ phải tự tìm hiểu, quan sát tập tính để điều chỉnh cách chăm sóc.

Ông tìm đến các mô hình nuôi hươu trong tỉnh học hỏi kinh nghiệm, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ thuật phòng bệnh, phối giống và chăm sóc đàn.

Để bảo đảm nguồn thức ăn, gia đình trồng thêm 3 sào cỏ voi, kết hợp tận dụng cỏ, lá cây, hoa quả sẵn có.

Ông Trần Xuân Hạ chăm sóc đàn hươu nuôi lấy nhung tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Ảnh: NS.

Vào mùa hươu ra nhung, ông bổ sung chuối chín, cám gạo và gạo nếp nhằm tăng dinh dưỡng cho vật nuôi.

Sau nhiều năm chăm sóc, đàn hươu của gia đình ông Hạ đã phát triển lên 16 con trưởng thành.

Mỗi năm, đàn hươu cho hơn 3,5kg nhung, bán với giá 16 - 18 triệu đồng/kg. Ngoài ra, gia đình còn cung cấp khoảng 3 con hươu giống mỗi năm, giá từ 18 - 30 triệu đồng/con.

Nhờ kết hợp khai thác nhung và bán con giống, mô hình mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Đàn hươu của gia đình ông Hạ phát triển từ 5 con ban đầu lên 16 con trưởng thành. NS

Không chỉ tận dụng giá trị từ đàn hươu, ông Hạ còn ủ phân hươu với vỏ cà phê để làm phân vi sinh bón cho vườn cây.

Cách làm này giúp tận dụng phụ phẩm chăn nuôi, giảm chi phí đầu tư cho 1,2ha cà phê, hiện đạt năng suất khoảng 4,5 tấn nhân/năm.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình đã thu hút một số hộ dân trong vùng đến tham quan, học hỏi kỹ thuật và tìm mua hươu giống về nuôi.

Theo ông Lê Khắc Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sa Thầy, ông Hạ là một trong những hộ mạnh dạn thử nghiệm hướng chăn nuôi mới, chịu khó tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm.

Kết quả bước đầu từ mô hình đã mở ra thêm lựa chọn sinh kế cho người dân địa phương.

Hộ mới nuôi đã thu hoạch nhung

Cũng thử sức với vật nuôi này, đầu năm 2025, chị Y Uy, ở thôn Đăk Xô, xã Kon Plông đầu tư 65 triệu đồng mua 1 con hươu đực, 2 con hươu cái và xây dựng chuồng trại.

Trước khi bắt tay thực hiện, chị tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế, đồng thời tham quan mô hình nuôi hươu để học hỏi kinh nghiệm.

Gia đình cũng tận dụng đất quanh nhà trồng cỏ, chủ động một phần thức ăn cho đàn hươu.

Sau hơn một năm chăm sóc, đàn hươu bắt đầu cho nhung. Gia đình chị đã thu hoạch, bán được 8 lạng nhung với giá khoảng 1,8 - 2 triệu đồng/lạng. Từ 3 con ban đầu, đàn hươu cũng sinh thêm 2 con.

Sau hơn một năm nuôi, gia đình chị Y Uy đã thu hoạch lứa nhung hươu đầu tiên. Ảnh: NS

Chị Uy cho biết, hươu có thể tận dụng nhiều loại thức ăn như cỏ, lá cây, ngô, mì. Tuy nhiên, người nuôi cần giữ chuồng trại sạch sẽ, khô ráo và theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi thường xuyên.

Từ 3 con hươu ban đầu, đàn hươu của gia đình chị Y Uy đã sinh thêm 2 con. Ảnh: NS

Theo ông Lê Thành Diễn, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Plông, nuôi hươu lấy nhung là hướng chăn nuôi mới, bước đầu cho thấy tiềm năng đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả để có hướng hỗ trợ phù hợp về kỹ thuật, con giống và thông tin thị trường.

Từ những mô hình bước đầu, nuôi hươu lấy nhung đang mở ra một lựa chọn phát triển kinh tế bên cạnh các cây trồng, vật nuôi truyền thống.

Tuy nhiên, để nhân rộng, người dân cần cân nhắc vốn đầu tư, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra sản phẩm, tránh phát triển tự phát khi hiệu quả thị trường chưa được đánh giá đầy đủ.