Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 29/11 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/11, giá vàng trong nước ngày 29/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 29/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 29/11, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 5 triệu đồng/lượng và tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư vẫn lỗ 2,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/11, chốt tuần tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/11, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 129,5 –134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 130,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiếu bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/11 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 3.652 USD/ounce, tăng 114 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.681 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch tăng giá rất mạnh, chốt tuần tiến lên mốc trên 3.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của chuyên trang về kim loại quý cho thấy tâm lý giới đầu tư Phố Wall dần cải thiện sau khi giá vàng phục hồi vượt mốc 3.500 USD/ounce. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm bi quan dù giá kim loại quý tăng mạnh vào cuối tuần.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, cần thêm thời gian để thị trường vàng thế giới tìm được đáy và phục hồi. Ông Adrian Day vẫn rất lạc quan về triển vọng dài hạn, nhưng trước mắt thị trường cần một đợt bán tháo mạnh để rũ bỏ các vị thế yếu.

Ông Colin Cieszynski - Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management - nhận định lạc quan về giá vàng trong tuần tới.

Tương tự, ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive - cho rằng, giá vàng hiện đang biến động gần như đồng nhịp với định giá cổ phiếu. Nếu mô hình tăng giá theo mùa kéo dài nhiều năm của kim loại quý bắt đầu phát huy tác dụng, thị trường vàng có thể quay trở lại xu hướng đi lên.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.652 USD/ounce (tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/11, giá vàng ngày 30/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.