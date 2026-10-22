Xã ven biển Quảng Trị, nông dân thu nhập cao nhờ nuôi con biết bơi, loài biết nhảy

Nuôi con biết bơi đến con biết nhảy

Thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng (trước sáp nhập thuộc xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh) trước đây là vùng cát bạc màu, nông dân quanh năm bám vào nghề đi biển gần bờ hoặc làm thuê…, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Mỗi năm, nông dân thôn Vĩnh Thái cung cấp ra thị trường khoảng 50 tấn cá lóc nuôi trong bể xi măng lót bạt. Ảnh: N.V

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các nguồn vốn ưu đãi, chính quyền địa phương định hướng đúng và trúng, nông dân nơi đây đã dần thay đổi cách làm, lựa chọn các loại cây, con phù hợp để phát triển kinh tế.

Trước đây, gia đình anh Nguyễn Hữu Trường là một trong những hộ có thu nhập thấp tại thôn Vĩnh Thái. Thế nhưng, nhờ tinh thần cần cù, ham học hỏi, được chính quyền địa phương hỗ trợ, nay cuộc sống gia đình anh đã tốt hơn, thu nhập cao và ổn định.

Anh Trường cho biết, năm 2018, một số hộ dân ở xã Vĩnh Thái (cũ) được tham quan tìm hiểu thực tế mô hình nuôi cá lóc trong bể xi măng lót bạt của người dân ở tỉnh Quảng Bình (cũ).

Nhận thấy tiềm năng phát triển mô hình này ở thôn Vĩnh Thái, nhiều hộ dân đã tiến hành đầu tư xây dựng bể xi măng lót bạt để nuôi cá lóc thương phẩm.

Nông dân Nguyễn Đình Hợp (thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng) nuôi lươn trong bể xi măng lót bạt cho thu nhập cao. Ảnh: N.V

Thấy các hộ dân nuôi cá lóc cho hiệu quả kinh tế cao, được sự động viên, hỗ trợ của chính quyền địa phương, đầu năm 2025 anh Trường quyết định đầu tư.

Bước đầu, anh Trường xây dựng 2 bể xi măng lót bạt với diện tích 240 m2. Mỗi vụ anh Trường thả nuôi khoảng 30.000 - 40.000 cá giống. Sau 8 - 10 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 1 - 1,5 kg/con.

Cá lóc nuôi trong bể xi măng lót bạt được thương lái thu mua với giá giao động từ 43.000 - 45.000 đồng/kg. Mới đây, gia đình Trường thu hoạch hơn 11 tấn cá lóc bán cho thương lái hơn 500 triệu đồng.

Gia đình anh Nguyễn Đình Hợp (thôn Vĩnh Thái) lại lựa chọn nuôi lươn, ếch trong bể xi măng lót bạt.

Với số vốn 350 triệu đồng, anh Hợp xây dựng 6 bể nuôi lươn với diện tích 80m2 để thả nuôi từ 6.000 - 7.000 con/vụ. 10 bể xi măng lót bạt với diện tích 120m2, anh Hợp thả nuôi từ 3.000 - 4.000 con ếch mỗi vụ.

Bình quân mô hình nuôi lươn, ếch mỗi năm mang lại nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

“Nuôi lươn khá dễ, chủ yếu phải đảm bảo bể nuôi được vệ sinh sạch sẽ, thay nước mỗi ngày hai lần. Nếu để nước bẩn, con lươn sẽ dễ bị bệnh đường ruột, nhẹ thì sinh trưởng chậm, nặng thì chết” – anh Hợp chia sẻ.

Định hướng đa cây, đa con phù hợp điều kiện tự nhiên

Ông Phan Ngọc Khoa – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, cho biết địa phương có 5.243 hộ dân, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 4 xã của huyện Vĩnh Linh cũ gồm Vĩnh Thái, Trung Nam, Vĩnh Hòa và Vĩnh Tú.

Thời gian qua, xã Vĩnh Hoàng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ nhiều chương trình, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo hướng đa cây, đa con, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế.

Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như trồng dưa hấu với tổng diện tích trên 130 ha; trồng sắn dây với tổng diện tích trên 100 ha; trồng hồ tiêu hữu cơ với tổng diện tích gần 45 ha; chăn nuôi gà có liên kết, nuôi vịt công nghệ cao; mô hình nuôi cá lồng bè; nuôi ong lấy mật; nuôi gà đẻ trứng…

Nuôi ếch thương phẩm là lựa chọn mới, mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho nông dân thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng. Ảnh: N.V

Riêng đối với vùng cát xã Vĩnh Hoàng có mô hình trồng ném (còn gọi là hành tăm), trồng môn các loại, trồng lạc với tổng diện tích 170ha.

Trong nuôi trồng thủy sản, mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn, ốc hương, cá dìa, cá lóc, ếch, lươn… với tổng diện tích 14ha.

Trong đó, diện tích nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt tại thôn Vĩnh Thái khoảng 1.200 m2 với sản lượng ước khoảng 50 tấn/vụ/năm.

Ông Khoa khẳng định, mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt ở thôn Vĩnh Thái đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục động viên, đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết từ nuôi trồng đến tiêu thụ sản phẩm.