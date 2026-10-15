Nuôi con đặc sản, nhiều hộ dân mở hướng làm giàu

Chọn vật nuôi có giá trị, nâng hiệu quả sản xuất

Gia đình bà Nguyễn Thị Chiển, ở thôn Đồng Du, xã Bình Lục, nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi. Trước đây, gia đình bà chủ yếu nuôi gà công nghiệp và gà Ai Cập lấy trứng.

Tuy nhiên, chi phí thức ăn ngày càng tăng, thị trường biến động khiến gia đình bà tìm hướng chăn nuôi mới, vừa tận dụng được điều kiện sẵn có, vừa nâng giá trị sản phẩm.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu đối với gà ác và trứng gà ác khá ổn định, gia đình bà Chiển chuyển sang nuôi gà ác sinh sản.

Mô hình nuôi gà ác lấy trứng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình bà Nguyễn Thị Chiển, thôn Đồng Du (xã Bình Lục). (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Hiện mỗi lứa, gia đình duy trì khoảng 3.000 con gà ác đẻ trứng, bình quân cung cấp khoảng 1.500 quả trứng/ngày cho thương lái và thị trường trong, ngoài địa phương.

Bà Chiển cho biết, so với các giống gà từng nuôi, gà ác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 2 lần. Giá bán cao hơn, sản phẩm có thị trường tiêu thụ riêng, đầu ra tương đối ổn định, giúp gia đình duy trì nguồn thu thường xuyên.

Từ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ dân xã Bình Lục cũng quan tâm lựa chọn những vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường.

Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lục, cho biết trên địa bàn hiện có nhiều mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như gà ác lấy trứng, gà ác thương phẩm, chim bồ câu sinh sản và bồ câu thương phẩm.

Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động hội viên khai thác lợi thế về giống vật nuôi, điều kiện chăn nuôi và nhu cầu thị trường để lựa chọn đối tượng phù hợp. Các hội viên cũng được khuyến khích tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả để từng bước nhân rộng.

Nuôi hươu thành hướng sản xuất hàng hóa

Không chỉ gà ác, tại xã Phú Long, nuôi hươu cũng đang trở thành hướng phát triển kinh tế được nhiều hộ dân lựa chọn.

Với lợi thế địa hình đồi rừng, nguồn thức ăn sẵn có và điều kiện khí hậu phù hợp, người dân địa phương phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung và cung cấp con giống.

Gia đình ông Trần Văn Sang, ở thôn Thống Nhất, xã Phú Long, bắt đầu nuôi thử nghiệm một cặp hươu giống từ năm 2014. Đến nay, đàn hươu đã phát triển lên hơn 30 con.

Từ hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi gà ác đang được nhiều hộ dân ở Bình Lục lựa chọn, từng bước mở rộng quy mô sản xuất. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Theo ông Sang, hươu thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã. Ngoài ngô, gia đình tận dụng cỏ voi, thân chuối cùng nhiều loại cây, lá trong vườn làm thức ăn cho đàn hươu.

Nhờ nguồn thức ăn sẵn có, dễ chăm sóc, chi phí chăn nuôi không quá cao. Từ khai thác nhung và cung cấp hươu giống, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Từ một số hộ nuôi ban đầu, nghề nuôi hươu đã từng bước phát triển thành hướng sản xuất hàng hóa tại Phú Long.

Hiện xã có gần 200 hộ nuôi hươu lấy nhung và cung cấp con giống, tổng đàn gần 1.000 con. Theo địa phương, mỗi con hươu trưởng thành có thể cho khai thác khoảng 10-15kg nhung/năm, giá trị từ 180-250 triệu đồng.

Ông Lượng Văn Thụy, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Long, cho biết địa phương có địa hình chủ yếu là đồi, rừng, thuận lợi phát triển các loại cây, con đặc sản, trong đó có hươu.

Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích các hộ duy trì, mở rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung, hươu thương phẩm; đồng thời vận động các hộ chăn nuôi quy mô lớn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để các hộ mới có thể tiếp cận và phát triển mô hình.

Hướng tới vùng chăn nuôi hàng hóa

Thực tế từ các mô hình nuôi gà ác ở Bình Lục, nuôi hươu ở Phú Long cho thấy việc lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn và nhu cầu thị trường có thể nâng cao giá trị sản xuất trên cùng nguồn lực.

Đây cũng là một trong những hướng được tỉnh quan tâm trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Năm 2025, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của tỉnh đạt 434,2ha.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập cho người dân.

Trong quá trình này, việc lựa chọn vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ phù hợp được xem là cơ sở để mở rộng các mô hình hiệu quả.

Từ những mô hình đã hình thành, các địa phương có thể tiếp tục rà soát tiềm năng, lợi thế, lựa chọn đối tượng vật nuôi phù hợp, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, từng bước hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nuôi hươu phù hợp với điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn tại chỗ, mang lại giá trị kinh tế cho người dân Phú Long. (Ảnh: Báo Ninh Bình).